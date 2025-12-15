(Foto: Reprodução JI)





COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br





Tremor não impacta as barragens

Através de nota, a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) informou que, após o registro do tremor de terra ocorrido na noite de sexta-feira (12/12) em Araxá e região, suas operações não sofreram nenhum impacto. A Companhia esclarece que todas as suas barragens permanecem em condições estáveis, com fatores de segurança acima dos recomendados pelas normas técnicas e exigidos pela legislação vigente. Além do monitoramento contínuo, realizado 24 horas por dia, sete dias por semana, a empresa mobilizou imediatamente sua equipe técnica, que realizou inspeções nas estruturas, não sendo identificada qualquer alteração em suas condições de segurança. (Jornal Interação – Araxá)

https://www.jornalinteracao.com.br/em-nota-a-cbmm-informou-que-o-tremor-de-terra-em-araxa-nao-causou-nenhum-impacto-na-estrutura-de-suas-barragens





JF terá R$ 309 milhões para investimentos

A Câmara Municipal de Juiz de Fora aprovou, na sexta-feira (12), quatro projetos de lei encaminhados pela Prefeitura que solicitam autorização para operações de crédito junto à Caixa Econômica Federal e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES). O valor total dos empréstimos chega a R$ 309.821.234. Ao todo, as quatro operações destinam-se a investimentos nas áreas de infraestrutura, tecnologia, saneamento ambiental, construções de creches, unidades de saúde, amortizações e contratos de financiamento. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/politica/13-12-2025/camara-emprestimos-prefeitura.html





Patos faz atendimento por aplicativo

A Prefeitura de Patos de Minas lançou oficialmente, o PatoZap, novo canal de atendimento ao cidadão pelo WhatsApp. Disponível pelo número (34) 3822-9115, a ferramenta chega para facilitar o acesso da população aos serviços municipais, oferecendo uma alternativa rápida, prática e segura, diretamente no celular. Por meio do PatoZap, os moradores poderão solicitar serviços, acompanhar protocolos, receber documentos e avisos importantes. O canal integra diferentes áreas da administração, como das secretarias de Saúde, Trânsito, Finanças e Obras. (Folha Patense)

https://www.folhapatense.com.br/patos-de-minas-inicia-atendimento-publico-via-whatsapp-com-o-lancamento-do-patozap





Natal impulsiona vendas de artesanato

Na região onde o artesanato em barro é protagonista e fortalece a renda dos artesãos, o período natalino também representa aumento nas vendas. Ceramistas do Vale do Jequitinhonha esperam que a data seja de faturamento muito superior à média dos demais meses. A tradição garante emprego e renda para muitas artesãs da região, e os presépios, assim como diversos artesanatos em cerâmica, já fazem parte da coleção da marca território Vale do Jequitinhonha, apoiada pelo Sebrae Minas. (Diário Tribuna)

https://diariotribuna.com.br/?p=32183





Muriaé faz demolição de Centro

A Prefeitura de Muriaé adquiriu o prédio onde funcionava o Centro Educacional de Muriaé, conhecido como CEM. Desde então a administração municipal avaliava a melhor forma de utilizar o espaço e entre as possibilidades estudadas estavam a instalação de serviços da Secretaria Municipal de Educação, a criação de um auditório e a implantação de outras estruturas destinadas ao fortalecimento das políticas educacionais. Após estudos técnicos, verificou-se que a estrutura do antigo prédio não suportaria manutenções e reformas. Diante desse diagnóstico, a medida mais segura e adequada definida pelos técnicos foi a demolição integral da construção e a futura edificação de um novo imóvel. (Gazeta de Muriaé)

https://gazetademuriae.com.br/noticia/detalhe/16177/estrutura-comprometida-leva-a-demolicao-do-antigo-cem-e-prefeitura-planeja-nova-construcao-para-proximos-anos





Rembrandt tem exposição em BH

Poucos artistas foram capazes de traduzir a alma humana com tanta profundidade quanto Rembrandt van Rijn (1606–1669). Entre claros e escuros, o mestre holandês reinventou a gravura no século 17 e inaugurou uma nova forma de olhar o mundo. Até 25 de janeiro de 2026, a Casa Fiat de Cultura realiza a exposição inédita “Rembrandt – o Mestre da Luz e da Sombra”, reunindo 69 gravuras originais do artista. Com curadoria do diretor da Rede dos Museus da Região Marche Nord (Itália), Luca Baroni, a mostra chega a Belo Horizonte após temporada no Rio de Janeiro. (Cidade Conecta – Nova Lima)

https://www.cidadeconecta.com/noticias/cultura/exposicao-inedita-no-brasil-apresenta-obras-de-rembrandt-o-mestre-da-luz-e-da-sombra/