COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Agronegócio mineiro cresce

Em 2025, o agronegócio de Minas Gerais consolidou mais um ano de forte desempenho, com crescimento expressivo do Valor Bruto da Produção (VBP) e recorde histórico nas exportações, reafirmando o protagonismo do Estado no cenário nacional e internacional. De janeiro a novembro, o setor alcançou R$ 171,8 bilhões em VBP e US$ 18,1 bilhões em vendas externas, já superando todo o resultado de 2024 e evidenciando a capacidade do agronegócio mineiro de gerar riqueza, empregos e divisas para a economia. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/agronegocio/agronegocio-mineiro-cresce-em-valor-e-bate-recorde-em-exportacoes/

Dirigente articula na sucessão mineira

A movimentação política do prefeito de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão, ganhou novos contornos nos bastidores de Minas Gerais. Presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Falcão confirmou diálogos frequentes com o senador Cleitinho em um movimento que busca construir uma alternativa política fora do tradicional eixo decisório da capital. A articulação foi detalhada durante entrevista, na qual Falcão adotou um tom cauteloso, mas deixou claro que há conversas em curso com diferentes lideranças que se colocam como pré-candidatas ao governo de Minas em 2026. (O Regionalzão – Uberlândia)

https://regionalzao.com.br/colunas/poder/falcao-admite-conversa-com-cleitinho-e-costura-frente-fora-do-eixo-bh/

Verão esperado com otimismo

Uma pesquisa realizada pela Associação de Turismo de Capitólio e Região com meios de hospedagem, atrativos turísticos e estabelecimentos gastronômicos associados revela um clima de otimismo para a temporada de verão 2025/2026. Mais da metade dos entrevistados (55%) espera um aumento no fluxo de visitantes em relação ao último verão — com 44% projetando crescimento entre 10% e 20% e 11% prevendo uma expansão acima de 20%. Entre hotéis, pousadas e atrativos, a taxa média de ocupação estimada para finais de semana e feriados da alta temporada deve ficar entre 70% e 75%. (Observo – Passos)

https://www.observo.com.br/verao-setor-otimista-com-fluxo-de-turistas-em-capitolio-canastra-e-lago-de-furnas

Sindicatos definem horário do Natal

O comércio de Caratinga poderá funcionar em horário especial no período que antecede o Natal de 2025, conforme acordo aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho firmado entre o Sindicato do Comércio e o Sindicato dos Comerciários. As regras e sugestões de funcionamento foram divulgadas em comunicado aos associados pela CDL Caratinga, que reforça ter caráter exclusivamente informativo. De acordo com a entidade, a CDL não participou das negociações, sendo todas as condições de responsabilidade exclusiva das entidades sindicais. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/cidade/sindicatos-definem-horario-sugestivo-do-comercio-para-o-natal-em-caratinga/

Pesquisa revela importância de evento

O Rainbow Fest Brasil 2025 não foi apenas uma celebração da diversidade, mas um catalisador robusto para a economia de Juiz de Fora. É o que revela uma pesquisa detalhada conduzida pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e pela Inova Rumos, empresa júnior de turismo da instituição. Os dados confirmam que o evento se tornou um ativo estratégico para o município: 97,9% dos visitantes afirmaram que recomendariam a cidade como destino turístico. Além disso, o festival demonstrou alto poder de atração, já que 64,6% do público viajou exclusivamente para participar da programação. (RCWTV – Juiz de Fora)

https://www.rcwtv.com.br/noticia/pesquisa-da-ufjf-comprova-rainbow-fest-e-motor-economico-e-consolida-juiz-de-fora-como-destino-seguro

Erro judiciário encenado em Araguari

O caso dos Irmãos Naves, ocorrido em 1937, na cidade de Araguari, é amplamente reconhecido como o maior erro judiciário do Brasil. Na época, Sebastião e Joaquim Naves foram acusados injustamente de assassinar seu primo e sócio, Benedito Pereira Caetano. Nos dias 20 e 21 de dezembro, às 19h, a Casa da Cultura “Abdala Mameri” recebe o espetáculo “O Caso dos Irmãos Naves”, apresentado pelo Grupo EmCena de Teatro. A montagem conta com incentivo financeiro do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, por meio da Fundação Araguarina de Educação e Cultura. (Gazeta do Triângulo)

https://gazetadotriangulo.com.br/araguari-recebe-no-proximo-fim-de-semana-encenacao-do-caso-dos-irmaos-naves/