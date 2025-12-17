Foto: Ecovias Norte Minas / Divulgação







COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

Bocaiúva inaugura obras do Anel Viário

As obras do Anel Viário de Bocaiúva, uma das principais intervenções recentes na infraestrutura viária do Norte de Minas, foram entregues no último final de semana. Executada pela Ecovias Norte Minas, sob regulação da Agência de Transporte de Minas Gerais (Artemig). Com investimento superior a R$ 300 milhões, a entrega reúne um conjunto amplo de intervenções, com 15 quilômetros de duplicação, sendo 4 quilômetros no perímetro urbano, dois viadutos, quatro áreas de retorno em nível, 1 quilômetro de vias marginais, oito novas paradas de ônibus, quatro melhorias de acessos e uma passarela para pedestres. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

Patrocínio terá parque tecnológico

Patrocínio recebeu, na terça-feira, 09/12, a confirmação de R$ 70 milhões do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social do Governo Federal. O recurso representa um passo importante para viabilizar projetos estruturantes voltados ao desenvolvimento econômico e tecnológico do Município. Com o investimento, o Governo Municipal dará início à implantação do VEC – Vale da Eletrônica do Cerrado, que será construído na área da antiga Casemg. O projeto prevê a criação de um Parque Tecnológico destinado a abrigar iniciativas de inovação, pesquisa aplicada, formação especializada e novas frentes de negócios. (Jornal de Patrocínio)

Poços cria subsídio do transporte

A Câmara Municipal de Poços de Caldas aprovou, após longas horas de debate, o projeto de lei que autoriza a concessão de subvenção econômica ao transporte público coletivo no município. Com a medida, a tarifa de ônibus será reduzida de R$ 6 para R$ 5. O subsídio aprovado prevê o repasse de até R$ 15 milhões ao longo de 12 meses à concessionária do serviço, com pagamentos mensais definidos a partir do cálculo tarifário realizado pelo Poder Executivo. O objetivo é custear parte da operação do sistema e garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Inaugurada subestação do Sul de Minas

A Cemig realizou na quinta-feira, 11, a energização da subestação Pouso Alegre 5, um investimento da ordem de R$ 50 milhões que marca um avanço estratégico na infraestrutura elétrica do Sul de Minas. Com 50 MVA de potência instalada, a subestação tem capacidade para atender simultaneamente milhares de unidades consumidoras, incluindo grandes indústrias, sem comprometer a qualidade do fornecimento. A subestação conta, ainda, com doze saídas de alimentadores que levam energia diretamente para diferentes áreas e clientes. (Pouso Alegre em Foco)

Unileste tem selo renovado

O Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste) recebeu a renovação do selo de “Instituição Socialmente Responsável” para o biênio 2025/2026, concedido pela Associação Brasileira de Mantenedores do Ensino Superior. A honraria atesta o compromisso contínuo da instituição com o desenvolvimento social do Vale do Aço e sua efetiva participação na 21ª Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular. A certificação reconhece instituições que utilizam a educação como ferramenta para gerar oportunidades, disseminar conhecimento e valorizar a cultura das comunidades onde atuam. (Portal Silmara de Freitas)

Aluno de Divinópolis vence olimpíada

A rede estadual de ensino de Minas Gerais celebrou o desempenho na 28ª Olimpíada Mineira de Química (OMQ 2025), promovida pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ao todo, 19 estudantes de escolas estaduais foram premiados, com quatro medalhas de ouro, nove de prata e seis de bronze, além de menções honrosas. Entre os destaques está o estudante Abu Sium, da Escola Estadual Dona Antônia Valadares, em Divinópolis, que conquistou medalha de ouro na modalidade B, voltada para alunos do ensino fundamental. (Portal MPA – Divinópolis)

