UFU vai mudar vestibular 2026

A partir de 2026, o vestibular da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) acontecerá em apenas um dia, concentrando as provas da primeira e segunda fase e com duração de 5 horas e 30 minutos. A mudança foi aprovada pelo Conselho de Graduação (Congrad) na última semana. De acordo com a instituição, a primeira fase do vestibular será composta por questões objetivas, englobando as áreas da Base Nacional Comum Curricular, e a segunda será composta pela prova de redação. (Diário de Uberlândia)

Valadares reforça infraestrutura

Governador Valadares está entre os 38 municípios atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão, em 2015, em Mariana, que serão contemplados com a entrega de maquinário, por meio do Projeto Kit Máquinas. A entrega das máquinas ao município acontece no dia 9 de janeiro. Os maquinários foram adquiridos pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa-MG), num total de R$ 90 milhões investidos na compra de 190 equipamentos que serão distribuídos aos municípios. Valadares receberá um total de seis máquinas. (Jornal da Cidade)

Estrada Caeté/Sabará oferece riscos

A estrada que liga Caeté a Sabará apresenta, de forma recorrente, condições que colocam em risco motoristas, passageiros, ciclistas e agora até pedestres. O trecho que é utilizado, principalmente por caeteenses, como rota alternativa à BR-381 para acesso a Belo Horizonte, tem registrado aumento no fluxo de veículos e, consequentemente, no número de acidentes, independentemente do período do ano. Os riscos aumentaram, pois a via é de pista simples, com acostamento praticamente inexistente, sinalização insuficiente e ausência de iluminação em quase toda a sua extensão. (Opinião – Caeté)

Gurinhatã apoia produtores

A Prefeitura de Gurinhatã, por meio do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Sustentável e da Secretaria Municipal de Agricultura, segue trabalhando para fortalecer a agricultura familiar e apoiar os pequenos produtores rurais do município. Nesta etapa, a equipe da Secretaria de Agricultura está realizando a preparação do solo na região rural da Rosada, com o serviço de gradeação, garantindo melhores condições para o plantio e contribuindo diretamente para o aumento da produtividade no campo. (Gazeta do Pontal – Ituiutaba)

Mineiros entre os mais influentes

Os empresários mineiros Alex Veiga, Ricardo Gontijo e Rubens Menin foram reconhecidos nacionalmente ao receberem o prêmio “Os 20 + Influentes da Incorporação”, concedido pelas empresas Cupola e Imobi, referências em inteligência, conteúdo e conexão no mercado imobiliário brasileiro. A premiação destaca lideranças que exercem impacto estratégico no setor, influenciando tendências, práticas de gestão e o desenvolvimento urbano no País. (Cidade Conecta – Nova Lima)

Palácio vira Casa do Papai Noel

O Palácio da Liberdade, um dos maiores símbolos de Minas Gerais, se transforma mais uma vez na Casa do Papai Noel, oferecendo ao público uma imersão completa no universo natalino. Os ambientes históricos recebem decoração especial que remete ao lar, ao afeto e às memórias que marcam esta época do ano. Dentro da Casa do Papai Noel, os visitantes podem conhecer espaços que revelam detalhes do cotidiano do bom velhinho: o aconchegante quarto, a sala de jantar onde ele toma seu café, o escritório onde organiza as correspondências e prepara as listas, além do ambiente dedicado ao acolhimento das famílias, onde Papai Noel recebe crianças e adultos para momentos de encanto. (MG Turismo)

Manhuaçu amplia abastecimento

Com um investimento previsto de R$ 6,5 milhões, beneficiando mais de 10 bairros e outras localidades, a prefeita de Manhuaçu, Maria Imaculada, assinou nesta segunda-feira, 15, a ordem de serviço das obras do novo sistema de abastecimento de água da cidade. As obras irão atender diretamente as regiões mais altas de uma ampla faixa urbana, contemplando vários bairros. (Conex 10)

