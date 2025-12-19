FAEMG SENAR | Divulgação

Das lavouras de café em Córrego Danta, no Centro-Oeste de Minas Gerais, aos estúdios do programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, o produtor rural Alberto Martins tem uma história que envolve estudo, dedicação e persistência. Uma trajetória que conta com a parceria do irmão José Reis da Silva Júnior e o apoio da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) Café+Forte do Sistema Faemg Senar.

Alberto participou do programa da TV Globo no dia 9 de dezembro, quando falou sobre o universo dos cafés especiais, explicando tipos de grãos e diferentes formas de preparo. O tema é recorrente em seus conteúdos nas redes sociais, onde reúne mais de 600 mil seguidores. Trabalho que ele desenvolve enquanto administra a empresa Café Gerações, que engloba uma loja virtual, um clube de assinaturas de cafés e cursos a distância. As capacitações vão desde técnicas para escolher e preparar cafés especiais em casa até conteúdos voltados à produção e à torrefação.

A autoridade que Alberto vem construindo na internet abriu as portas para o Mais Você.

? “O diretor do programa da Ana Maria gosta de café especial. Ele me encontrou pelas redes, comprou um curso e virou assinante do clube. Por isso, veio o convite para participação e eu topei na hora. No programa, fiquei à vontade, já que tenho experiência com palestras, lives e vídeos nas redes sociais. A Ana foi muito gentil, ela é uma pessoa que está há muito tempo diante das telas e isso passa confiança”.

Depois do programa, Alberto conta que ganhou, em média, 4 mil novos seguidores e que, em Caetanópolis, onde mora, as pessoas que “não entendiam muito bem o que ele fazia” também passaram a comprar os cafés especiais.

Parceria familiar

Enquanto Alberto cuida das vendas, é José quem permanece “na roça”, em Córrego Danta, à frente das lavouras. Juntos, os irmãos conduzem uma sociedade que conecta o trabalho do campo até a xícara do consumidor.

O cultivo do café, iniciado há três gerações na família, começou de forma modesta. No começo, Alberto, formado na escola agrícola de Bambuí, foi trabalhar em uma fazenda de gado, enquanto a família permanecia com a lavoura de café. A jornada na pecuária trouxe muitos aprendizados, entre eles, a importância da gestão financeira e administrativa — conhecimento que o fez perceber o potencial do café produzido pela família.

Vencedores do Cupping ATeG Café+Forte

A mudança da pecuária para a cafeicultura foi sendo feita aos poucos. Alberto conta que realizou diversos cursos do Sistema Faemg Senar, passando por capacitações em pecuária e café, até ingressar no ATeG Café+Forte.

? “Eu confio no Senar há muitos anos. Fiz cursos de classificação e degustação e sempre vi resultado. O ATeG trouxe método, clareza e organização. O trabalho do técnico Vinícius Lemos fez a diferença: ele entende, se dedica e brilha os olhos. Hoje, focar em produtividade com qualidade diminui custos e aumenta valor, e um dos cafés que nasceu desse processo ficou em 2º lugar no Cupping do ATeG Café+Forte do Cerrado Mineiro durante a Semana Internacional do Café, em 2024”.

Relação com o Sistema Faemg Senar

O técnico de campo Vinícius Lemos conta que os irmãos ingressaram no ATeG Café+Forte em setembro de 2023 e, a partir das orientações recebidas, promoveram diversas mudanças na propriedade.

? “Em poucos meses no programa, a propriedade se tornou uma espécie de vitrine tecnológica de cafeicultura de montanha na região. E não parou por aí: os irmãos resolveram investir em qualidade e em conhecimento e, a partir disso, concretaram o terreiro deles, fizeram diversos cafés fermentados, de forma controlada, e conquistaram o Cupping, em meio a mais de 200 amostras”.

Resultados que têm incentivado Alberto a continuar investindo em conhecimento.

? “Quando você melhora, acaba puxando a régua da sua região para cima. Inspira outros produtores. A maioria dos cafeicultores não toma o melhor café que produz. Meu objetivo é inspirar outros produtores a trilhar caminhos diferentes e ter uma vida melhor. Quando o cafeicultor entende a própria qualidade, ele negocia melhor e muda a realidade da família”.

Fazenda dos irmãos Alberto e José se tornou uma espécie de vitrine tecnológica da cafeicultura de montanha na região