15 bi é o custo para recuperação de rodovias

Para que os trechos danificados dos pavimentos das rodovias em Minas Gerais sejam recuperados são necessários R$ 15,84 bilhões em investimentos em ações emergenciais (reconstrução e restauração) e manutenção. A estimativa consta na Pesquisa CNT de Rodovias 2025, da Confederação Nacional do Transporte (CNT). A entidade avaliou toda a malha pavimentada das rodovias federais e os principais trechos estaduais no Brasil. No Estado, foram analisados 15.557 kms, 13,6% do total. Do montante estimado para a recuperação das rodovias em Minas, o maior custo seria com restauração, cerca de R$ 11,8 bilhões. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/economia/custo-recuperacao-rodovias-minas/





Varginha elimina transmissão do HIV

O município de Varginha recebeu dois importantes reconhecimentos do Ministério da Saúde relacionados às políticas públicas de prevenção e cuidado materno-infantil. O primeiro deles certifica a eliminação da transmissão vertical do HIV, marco relevante na saúde pública local. Além disso, a cidade também foi contemplada com o Selo Bronze de Boas Práticas Rumo à Eliminação da Transmissão Vertical da Hepatite B. A transmissão vertical ocorre quando o vírus é passado da mãe para o bebê durante a gestação, no parto ou no período de amamentação. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/varginha-alcan%C3%A7a-elimina%C3%A7%C3%A3o-da-transmiss%C3%A3o-vertical-do-hiv-e-recebe-reconhecimento-nacional





JF assina convênio do novo HPS

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais enviou ofício direcionado à Advocacia Geral do Estado em que detalha os passos finais para a celebração de um convênio entre o Estado de Minas Gerais e o Município de Juiz de Fora para as obras do novo Hospital de Pronto Socorro Regional, que vai aproveitar aquele que seria o Hospital Regional, cujas obras estão paralisadas desde 2017. De acordo com o cronograma contido no ofício, a assinatura do acordo teria como prazo o dia 29 deste mês, com publicação no diário oficial até o último dia de 2025, porém foi assinado pelas partes na tarde desta quinta-feira (18). (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/18-12-2025/estado-municipio-assinam-convenio-para-obras-do-novo-hps.html





Uberaba inaugura Samu regional

O governador Romeu Zema e o vice-governador Mateus Simões inauguram, nesta sexta-feira a Central de Regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Uberaba. Com o início da operação do Samu Regional no Triângulo Sul, o estado de Minas passa a estar coberto 100% pelo serviço. Com sede administrativa e Central de Regulação em Uberaba, o consórcio abrange quatro microrregiões — Uberaba, Araxá, Frutal e Iturama —, alcançando mais de 700 mil habitantes. A estrutura montada para o Samu inclui 17 bases descentralizadas, 19 ambulâncias de suporte básico (USB) e cinco de suporte avançado (USA), que funcionam como UTIs móveis. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://jmonline.com.br/politica/romeu-zema-inaugura-nesta-sexta-o-samu-regional-triangulo-sul-em-uberaba-1.575716





Estação de Engenheiro Corrêa reinaugurada

Por muitos anos, a estação permaneceu em silêncio. O tempo e o abandono avançaram, mas não foram capazes de apagar a história nem o afeto guardados entre trilhos e paredes. O trem já não passa por Engenheiro Corrêa, mas a memória ferroviária do distrito voltou a ganhar vida no domingo (14), com a reinauguração da Estação Ferroviária. Inaugurado em 1896, o edifício, que completou 129 anos no último dia 1º de dezembro, foi restaurado com investimento de R$1,8 milhões e devolvido à população como local de memória, atividades culturais, potencial turismo e encontro comunitário. (O Liberal – Ouro Preto)

https://oliberalinconfidentes.com.br/destaque/estacao-de-engenheiro-correa-e-reinaugurada-o-trem-das-memorias-volta-a-passar/





Cooperativa coleta 72 milhões de litros

A Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce realizou na terça-feira (16) mais uma edição do Bônus Fidelidade, iniciativa que há mais de 15 anos reúne produtores rurais para reconhecimento, troca de experiências e planejamento das atividades do setor. O encontro ocorreu no galpão do Armazém da Cooperativa, no bairro Planalto. O evento marcou o encerramento do ano da instituição, que atualmente conta com mais de mil cooperados. Nos últimos 11 meses, a cooperativa coletou cerca de 72 milhões de litros de leite, volume que reforça a importância da atividade leiteira para a economia de Governador Valadares e região. (Diário do Rio Doce)

https://drd.com.br/com-72-milhoes-de-litros-coletados-cooperativa-agropecuaria-premia-fidelidade-dos-produtores/