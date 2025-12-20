(Foto: Divulgação Center Shopping)





COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br







Comércio de Uberlândia acima da média

O comércio de Uberlândia apresenta, em 2025, um desempenho significativamente superior ao registrado na média de Minas Gerais, consolidando o município como o principal polo regional de consumo do interior do estado. O avanço é sustentado pelo aumento do poder de compra da população, pela força do varejo alimentar e pela retomada dos shoppings e do comércio de rua. De acordo com dados do Índice de Potencial de Consumo (IPC Maps), o consumo projetado em Uberlândia alcança R$ 38,1 bilhões em 2025, ante cerca de R$ 34,2 bilhões em 2024, o que representa um crescimento aproximado de 13% em um ano. (O Regionalzão – Uberlândia)

https://regionalzao.com.br/economia/comercio-de-uberlandia-cresce-acima-da-media-de-minas-em-2025/





Culinária mineira ganha projeção

Minas Gerais voltou a ganhar projeção internacional ao ser eleita um dos principais destinos gastronômicos globais para 2026 pela Condé Nast Traveler, uma das mais renomadas e influentes revistas de turismo e estilo de vida do mundo. Na publicação, a cozinha mineira é destacada ao lado de culinárias consagradas de destinos internacionais como Espanha, Grécia, Canadá, Austrália, Marrocos e Hong Kong. (Minas Conexão)

https://minasconexao.com.br/conde-nast-traveler-elege-minas-gerais-como-melhor-destino-gastronomico-do-mundo/





Vale do Aço ganha hospital

O Vale do Aço deverá ganhar, em breve, um novo hospital de média e alta complexidade, com especialidade em Traumatologia e Ortopedia. O projeto é conduzido pela Prefeitura de Santana do Paraíso, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e o Ministério da Saúde, e conta com um aporte de R$ 11 milhões, indicado pela deputada federal Rosângela Reis. O empreendimento tem caráter regional e foi concebido para enfrentar o vazio assistencial existente na região, especialmente na área de traumatologia. (Jornal dos Vales) https://www.jornaldosvales.com.br/noticia/60171/rosangela-reis-destina-r-11-milhoes-para-construcao-de-hospital-de-media-e-alta-complexidade-em-santana-do-paraiso





Exportações mineiras chegam a 41,4 bi

As exportações de Minas Gerais totalizaram US$ 41,4 bilhões no acumulado de 2025, um aumento de 6,4% frente ao mesmo período de 2024, e as importações somaram US$ 17 bilhões, resultando em um superávit de US$ 24,4 bilhões, segundo a Fundação João Pinheiro (FJP). O Estado respondeu por 13% das vendas internacionais brasileiras e se manteve como o terceiro maior exportador do país. Nos 11 primeiros meses de 2025, as importações representaram um crescimento de 9,1% em relação ao mesmo período de 2024. (Edição do Brasil)

https://edicaodobrasil.com.br/minas-alcanca-us-414-bilhoes-em-exportacoes-no-acumulado-do-ano/





Estradas do Sul entre as piores

Um estudo da Confederação Nacional dos Transportes (CNT) apontou que as cinco piores rodovias do estado de Minas Gerais concentram-se na região Sul do estado. São elas: MG-179, MG-267, MG-460, MG-369 e MG-354. Entre essas, a MG-179, que liga Pouso Alegre a Alfenas, destaca-se negativamente pelo alto índice de acidentes, resultado direto do asfalto deteriorado e da sinalização deficiente. A situação não é melhor na MG-267, que conecta Campanha a Cambuquira e parece ter sido abandonada há anos, com buracos extensos e sinalização insuficiente. (O Debate – Varginha)

https://www.odebatenoticias.com.br/post/pesquisa-da-cnt-identifica-as-cinco-piores-rodovias-de-minas-gerais-no-sul-do-estado





Escola de Nanuque ganha destaque

Os cursos técnicos oferecidos pela Escola Estadual Vanda Reuter, de Nanuque, têm se destacado no cenário educacional em nível federal. No dia 11 de dezembro, foi realizada a formatura dos cursos Técnicos em Açúcar e Álcool e em Eletromecânica, ministrados no município de Serra dos Aimorés, por meio de uma parceria entre a escola e as usinas Bahia Etanol, Dasa e Bahia Bioenergia. Segundo o diretor da escola, César Coelho, somente em 2025 foram entregues 97 certificados de conclusão de cursos técnicos, todos 100% gratuitos. (Em Tempo – Nanuque)

https://jornalemtempo.com/escola-estadual-vanda-reuter-e-destaque-nacionalmente