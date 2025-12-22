FOTO: Flavio Mota/TV Leste





BR-381 com radares em 68 pontos

Teve início a instalação dos equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade na BR-381, no trecho que liga Belo Horizonte a Governador Valadares. Os novos radares vão auxiliar a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na fiscalização da rodovia em tempo real e contam com tecnologia não intrusiva, com eficácia de 100% atestada em relação aos modelos convencionais. São equipamentos fixos, equipados com sensores capazes de capturar instantaneamente a imagem do veículo e identificar informações como marca, modelo, placa, local, data e horário da infração. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/instalacao-de-radares-eletronicos-tem-inicio-na-br-381-entre-belo-horizonte-e-valadares/





PIB de Juiz de Fora supera R$ 23 bi

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o Produto Interno Bruto (PIB) de Juiz de Fora alcançou R$ 23,27 bilhões em 2023, considerando valores a preços correntes. De acordo com o levantamento, o PIB per capita do município foi de R$ 43.035,36 no mesmo período. O indicador representa a média da riqueza produzida por habitante ao longo do ano e é utilizado para avaliar o nível de atividade econômica local, embora não reflita, de forma direta, a distribuição de renda. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/19-12-2025/pib-jf-ibge.html





Araguari avança no saneamento

A Prefeitura de Araguari realizou, na quinta-feira (18), a entrega oficial do Cadastro Técnico Multifinalitário de Redes, um marco estratégico para a modernização da gestão pública e o fortalecimento do saneamento básico no município. A iniciativa representa um avanço significativo no planejamento urbano e ambiental, permitindo mais eficiência, transparência e sustentabilidade na administração das redes de água, esgoto e drenagem pluvial. O projeto é resultado de investimentos formalizados em abril de 2025, viabilizados pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, por meio da cobrança pelo uso da água, em parceria com a Prefeitura de Araguari e a Superintendência de Água e Esgoto. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

https://gazetadotriangulo.com.br/araguari-avanca-na-modernizacao-do-saneamento-com-entrega-do-cadastro-tecnico-multifinalitario/





Hidrogênio verde em Uberaba fecha acordo

A Tereos, produtora de cana-de-açúcar, etanol e energia, e a Atlas Agro, que desenvolve um projeto de produção de fertilizantes a partir de hidrogênio verde em Uberaba, fecharam um acordo que garante acesso prioritário para a aquisição de fertilizantes que serão produzidos no projeto Uberaba Green Fertilizer. Com duração estimada de seis anos a partir do início das entregas, a efetivação da parceria está atrelada ao avanço e operação da planta industrial da Atlas — que tem sua decisão final de investimento prevista apenas para 2027.

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/135771/projeto-de-hidrogenio-verde-em-uberaba-fecha-acordo-para-fornecer-fertilizantes-a-tereos





Acordo fortalece cacau em Minas

O reitor da Universidade Federal de Viçosa (UFV), Demetrius David da Silva, reuniu-se na última quarta-feira, 17 com representantes da Brasil Mudas Cacau (BMC Cacau), empresa sediada em Janaúba, no Norte de Minas Gerais, especializada na produção de mudas de cacau certificadas. O encontro teve como objetivo discutir parcerias voltadas ao fortalecimento da cacauicultura sustentável na Zona da Mata mineira e à ampliação das ações que a empresa já desenvolve no Norte do estado. (Folha da Mata – Viçosa)

http://folhadamata.web15f105.uni5.net/ufv-e-bmc-cacau-firmam-parceria-para-incentivar-a-producao-sustentavel-de-cacau-na-zona-da-mata





Manhuaçu monitora rios

A grande preocupação de quem mora às margens dos cursos d’água é com as enchentes, por isso que em Manhuaçu foram instaladas câmeras que acompanham 24 horas por dia o nível do rio Manhuaçu e do ribeirão São Luís. O sistema está instalado em três pontos do município, um em Ponte do Silva e dois em Manhuaçu, com transmissão online e disponibilizado no site da prefeitura. Outro mecanismo que auxilia no monitoramento são quatro réguas que possibilitam a medição do nível das águas. (Diário de Manhuaçu)

https://diariodemanhuacu.com.br/2024/cidade/saiba-como-acompanhar-o-nivel-dos-rios-em-manhuacu/