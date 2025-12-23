Foto: Divulgação PMOP



Ouro Preto ganha parque tecnológico

O Parque Tecnológico de Ouro Preto, um dos projetos mais significativos da região nas últimas décadas, começou a sair do papel na sexta-feira, (19), com o lançamento da pedra fundamental do projeto. O empreendimento deve receber aportes superiores a R$ 100 milhões até 2027, voltados para as etapas de construção e infraestrutura. Viabilizado integralmente por capital privado, o projeto é fruto de uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia (Smdeit) de Ouro Preto, em parceria com a Fundação Gorceix. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Ipatinga instala mais containers

A Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), iniciou na manhã desta terça-feira, dia 23, a instalação de novas lixeiras de grande porte no bairro Cidade Nobre. A ação integra o trabalho contínuo da administração municipal para melhorar a limpeza urbana, organizar o descarte de resíduos e reduzir o descarte irregular em vias públicas. Os equipamentos estão sendo posicionados em pontos estratégicos com maior concentração de lixo, especialmente nas avenidas Carlos Chagas, Monteiro Lobato e Simon Bolívar, contribuindo para a organização dos resíduos e para a melhoria do aspecto urbano do bairro. (Jornal dos Vales)

Mina de Águas Claras será polo cultural

A antiga Mina de Águas Claras, em Nova Lima, está prestes a ganhar um novo propósito. Em um movimento audacioso e promissor, a Vale e a Nutribom Empreendimentos firmaram uma parceria com o objetivo de transformar o histórico espaço minerador em um dinâmico polo cultural, de eventos e de lazer. A proposta é requalificar e ressignificar uma área de 30 mil m² — onde se localiza o antigo prédio administrativo da mina, com 4 mil m² de área construída — e convertê-lo em um espaço pulsante, conectado à arte, à cultura, ao esporte e à natureza. (Balcão News – Belo Horizonte)

Prefeitura pode vender estádio

A Câmara Municipal de Três Corações aprovou, na sessão de segunda-feira (22), a proposta de desativação e alienação de imóveis públicos municipais. A decisão, tomada por sete votos a favor e quatro contra, inclui em sua lista bens significativos como o Estádio Rei Pelé e o Mercado Municipal, autorizando a sua futura venda. Durante a discussão, chegou a ser apresentada uma emenda para excluir o estádio, batizado em homenagem ao filho mais ilustre da cidade, do processo de privatização. (O Debate – Varginha)

Censo Turismo 2025 revela avanços

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), divulga os resultados do Censo Turismo 2025. A pesquisa ouviu 750 municípios e apresenta um panorama atualizado das políticas públicas, investimentos, ações de promoção, sustentabilidade e monitoramento do turismo no estado. Um dos destaques é o crescimento do empreendedorismo e da adesão ao Cadastur. A pesquisa mostra que 70,4% dos municípios afirmam realizar ações de fomento: um salto de 62% em relação a 2023. (MG Turismo – Belo Horizonte)

Sindicato leiloa 22 mil animais

O Sindicato dos Produtores Rurais de Passos (SinRural) encerrou o ano de 2025 com um balanço positivo do Leilão Misto, que somou a comercialização de mais de 22 mil animais ao longo do período. Realizado de forma quinzenal, o leilão consolidou-se como uma das principais vitrines de comercialização de gado no Sul de Minas Gerais. O último evento do ano ocorreu no dia 16 de dezembro, e a próxima edição já está marcada para o dia 13 de janeiro. Ao todo, foram realizados 27 leilões em 2025, com a venda de 3.527 lotes, totalizando 22.088 cabeças entre bovinos de corte, gados de leite e bubalinos. (Observo – Passos)

