Prefeito vai vetar aumento dos vereadores

Em um vídeo postado nas suas redes sociais o prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo, disse que vai vetar o projeto de lei que aumenta o número de vereadores e seus salários na próxima legislatura. O chefe do executivo salientou, no entanto, que o veto pode ser derrubado pelos próprios parlamentares. O aumento aprovado foi de 42,22% dos salários dos parlamentares para a próxima legislatura e o acréscimo de mais duas vagas de vereador na Câmara. As alterações passam a valer a partir da próxima legislatura, ou seja, para os vereadores eleitos para o mandato que inicia em 2029. (Portal MPA – Divinópolis)

UFLA terá 12 novos cursos

A Universidade Federal de Lavras (UFLA) encerra o ano com um pacote robusto de conquistas institucionais que marca um novo ciclo de crescimento acadêmico, científico e social. Na semana passada, o reitor professor José Roberto Scolforo consolidou, junto ao Ministério da Educação e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, avanços que envolvem novos cursos, concursos públicos, investimentos em infraestrutura, ampliação da educação infantil e a maior reformulação já aprovada para o Hospital Universitário. O principal anúncio é a criação de 12 novos cursos de graduação, sendo que dez deles concentrados nas áreas de Saúde, Tecnologia e Inovação. (Varginha Digital)

ACI Sete Lagoas teve 96 eventos

A Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas encerra o ano de 2025 com um balanço expressivo de ações voltadas ao fortalecimento do ambiente empresarial do município. Ao longo do ano, a entidade promoveu 96 eventos, entre palestras, workshops, cursos, rodadas de negócios e encontros setoriais, reunindo mais de 1.700 participantes. O resultado desse trabalho se reflete também no crescimento do quadro associativo: a instituição fecha 2025 com 700 empresas associadas, representando diferentes segmentos da economia local. (Jornal Sete Dias)

Caeté não terá centro de hemodiálise

A Comissão de Saúde da Câmara reuniu- se com representantes do Executivo e da Santa Casa de Caeté para tratar sobre a destinação de emendas impositivas para serviços de saúde. Chegou-se à conclusão de que, neste momento, é inviável a destinação de emenda parlamentar coletiva para implantação de um Centro de Hemodiálise no município, considerando vários fatores mas, especialmente, a informação fornecida pela Secretária de Saúde de que o município ainda não tem autorização e aprovação do Estado para implantação deste Centro. (Opinião – Caeté)

Arcos faz vacinação domiciliar

Lei Municipal de 11 de dezembro instituiu o Programa de Vacinação Domiciliar às Pessoas Idosas, às pessoas com deficiência e com transtorno do espectro autista, no Município de Arcos. Ainda de acordo com a Lei, será considerado o processo de vacinação domiciliar: “conjunto de etapas que compreende a avaliação prévia da necessidade do atendimento, agendamento, aplicação por equipe capacitada e registro da imunização no sistema de saúde”. Caberá aos beneficiários ou aos seus responsáveis legais, decidir pela adesão à vacinação domiciliar, ou seja, é opcional. (Jornal do Centro Oeste)

Montes Claros vai anistiar multas

A Prefeitura de Montes Claros encaminhou à Câmara Municipal um Projeto de Lei que propõe a anistia integral das multas aplicadas a pessoas físicas e jurídicas durante o período da pandemia de Covid-19. A iniciativa, assinada pelo prefeito Guilherme Guimarães, busca perdoar penalidades impostas em razão do descumprimento das regras sanitárias estabelecidas para o enfrentamento da emergência em saúde pública. (Gazeta Norte Mineira)

