FAEMG SENAR | Divulgação

Encerrando o calendário de formações de 2025, o Sistema Faemg Senar realizou mais uma edição da Jornada Pedagógica, iniciativa voltada à qualificação contínua dos instrutores que atuam nos cursos, programas e ações educacionais da entidade em Minas Gerais. O encontro, realizado de forma virtual na última quarta-feira (17), reuniu mais de 180 participantes e reforçou o compromisso do Sistema com a melhoria constante da educação que chega ao campo.

A programação abordou temas alinhados às transformações no processo de ensino-aprendizagem e às demandas do meio rural. O cientista de dados Júlio Ribeiro apresentou a palestra “Como as tecnologias digitais transformam a experiência educativa”, destacando o papel das inovações tecnológicas na ampliação do acesso ao conhecimento e na qualificação das práticas pedagógicas. Já a pedagoga Thaisa Leal conduziu a palestra “Disciplina Positiva e Educação Positiva na prática”, com foco em metodologias humanizadas, desenvolvimento socioemocional e fortalecimento do protagonismo do educando.

Promovida pela Coordenadoria Pedagógica do Sistema Faemg Senar, a Jornada Pedagógica integra a estratégia de formação continuada da entidade, ao reunir profissionais de diferentes áreas para a troca de experiências e a atualização de conteúdos. A iniciativa contribui diretamente para elevar a qualidade do ensino ofertado no meio rural, garantindo que o conhecimento chegue ao campo de forma cada vez mais atual, eficiente e alinhada à realidade dos produtores.