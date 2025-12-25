Crédito: Rodney Costa

FAEMG SENAR | Divulgação

Produtores rurais mineiros que buscam aperfeiçoar a produção, melhorar a gestão da propriedade e se preparar para os desafios do mercado contam com uma ampla rede de apoio em todo o estado. Presente nos municípios por meio dos Sindicatos de Produtores Rurais, o Sistema Faemg Senar reúne entidades que atuam de forma integrada para representar, capacitar e impulsionar o desenvolvimento do agronegócio em Minas Gerais.

Formado pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg), pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Minas Gerais (Senar Minas), pelo Instituto Antônio Ernesto de Salvo (Inaes) e pelos Sindicatos de Produtores Rurais, o Sistema oferece soluções que vão da representação institucional à assistência técnica, passando por capacitação profissional, educação, saúde, inovação e pesquisa.

A Faemg é a entidade responsável pela representação política dos produtores rurais mineiros. Considerada a maior federação da agricultura e pecuária do Brasil, reúne 401 Sindicatos associados e atua na defesa dos interesses econômicos, políticos e sociais da categoria.

Já o Senar Minas é responsável por levar formação profissional e conhecimento diretamente ao campo. Por meio de cursos e programas gratuitos, a instituição atende produtores e trabalhadores rurais interessados em aumentar a produtividade, melhorar a renda e garantir mais qualidade de vida para suas famílias.

O Senar também oferece cursos técnicos e de graduação e executa o Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), que acompanha produtores com orientação especializada para aprimorar a gestão e os resultados das propriedades rurais.

O investimento em pesquisa, inovação e disseminação do conhecimento é reforçado pelo Instituto Antônio Ernesto de Salvo (Inaes). A instituição desenvolve e executa projetos voltados ao fortalecimento da agropecuária mineira, firma parcerias, capta recursos e investe em pesquisa e tecnologia, além de criar ferramentas que ampliam o acesso à informação no campo.

Na ponta desse trabalho estão os Sindicatos de Produtores Rurais, que funcionam como a principal porta de entrada para os produtores que desejam acessar os serviços do Sistema Faemg Senar. Com atuação próxima à realidade local, os Sindicatos identificam demandas, promovem cursos, programas e ações e oferecem serviços que impactam diretamente a produtividade, a gestão e a qualidade de vida no meio rural.

Ao fortalecer os Sindicatos, o Sistema Faemg Senar amplia o alcance das ações e garante mais representatividade e valorização ao produtor rural. Para quem quer se desenvolver, inovar e crescer no campo, o primeiro passo é procurar o Sindicato de Produtores Rurais do seu município.