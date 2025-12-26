A cafeicultora Raquel Puliti tem quase três anos de parceria com o agroBR:

“Tive a felicidade de ser selecionada para participar de um evento em Dubai"

FAEMG SENAR | Divulgação

O agro de Minas responde por quase 44% de tudo o que Minas Gerais exporta, segundo dados divulgados no Balanço Agropecuário 2025 do Sistema Faemg Senar. Uma realidade que se reflete por meio de programas como o agroBR, que tem como objetivo promover ações de capacitação para que pequenos e médios empreendedores rurais fortaleçam sua atuação no comércio exterior.

A iniciativa da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), em parceria com a ApexBrasil, é desenvolvida em Minas pelo Sistema Faemg Senar. Somente em 2025, 151 produtores rurais mineiros foram atendidos e enviaram ao mercado internacional mais de dez tipos diferentes de produtos. Entre eles estão cafés, cacau e derivados, méis, frutas, bebidas alcoólicas, nozes e castanhas, molhos, azeites, chás, farinhas, lácteos e pescados.

Tatiana Barros, consultora do agroBR no estado, explica que o programa atende produtores e cooperativas rurais por meio de capacitações que abrangem todo o processo de exportação — desde a formação de preço e portfólio em cinco idiomas, adequação de embalagens e questões sanitárias, até a participação em eventos nacionais e internacionais e rodadas de negócios com compradores estrangeiros.

? “Na última Semana Internacional do Café, trouxemos 12 compradores internacionais e realizamos mais de 270 reuniões com produtores rurais mineiros. Nossos produtores também participaram da Apimondia, evento de apicultura em Copenhague; da Fruit Attraction, em Madri; e, em janeiro, teremos outras duas missões internacionais: a World of Coffee e a Gulfood, ambas em Dubai”, comenta.

Tatiana acrescenta que, para os próximos 12 meses, a expectativa é que os produtores atendidos pelo agroBR em Minas gerem mais de US$ 32 milhões em negócios. Números que refletem o trabalho de produtoras rurais como Raquel Puliti Meirelles, proprietária da marca Varietal, que, junto com a família, produz cafés especiais nas regiões Nordeste e Sul de Minas.

Ela participa do agroBR há quase três anos, parceria que abriu portas para a exportação de seus cafés para os Estados Unidos, Europa, Japão, Coreia, Israel e Emirados Árabes.

? “Participei da SIC e negociei com compradores de cafés especiais em todos os continentes. Agora, tive a felicidade de ser selecionada para participar de um evento em Dubai, um país que eu ‘namorava’ há muito tempo por ser um mercado importante para o tipo de café que cultivo, mas que era difícil de acessar pelo fato de ser uma viagem cara. Mesmo que façamos reuniões on-line, conhecer as pessoas pessoalmente e o consumidor local é muito importante para nós. Com essa oportunidade, vamos nos preparar para a nova safra e entregar ao mercado internacional no meio do ano que vem”, planeja.