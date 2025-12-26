Foto: Divulgação UEMG



COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br







Uemg tem recorde de inscritos no Vestibular

A Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) atingiu um marco histórico no vestibular para cursos de graduação presenciais. Com o encerramento das inscrições em 11 de dezembro, foram contabilizados 48.856 candidatos, dos quais 43.883 tiveram suas inscrições homologadas, consolidando o processo seletivo como um dos maiores do estado. O elevado número de inscritos reflete o interesse crescente da população mineira pelas oportunidades oferecidas pela instituição. Entre os cursos mais procurados, destaca-se Medicina em Passos, que recebeu mais de 11 mil inscrições homologadas. (Balcão News)

https://balcaonews.com.br/noticias/culturaelazer/educacao/2025/12/25/uemg-registra-recorde-de-inscritos-no-vestibular-2026-para-cursos-presenciais/



Cidades destaques no ranking do emprego

O ano de 2025 terminará com saldo positivo de postos de trabalho para dez grandes municípios de Minas Gerais. Eles foram os maiores geradores de emprego no Estado neste ano. O destaque vai para Pouso Alegre, que aparece na sexta posição do ranking, com mais de 3 mil empregos criados. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) até outubro. A capital Belo Horizonte teve bom desempenho, com mais de 25 mil carteiras assinadas. Outras cidades com forte economia, como Contagem, Juiz de Fora, Betim e Uberlândia, também ficaram com saldo positivo de empregos gerados. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/cidades-mg-postos-trabalho/





Viçosa aprova tarifa zero

A Câmara de Viçosa aprovou de forma definitiva o Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a conceder subsídio ao sistema de transporte público coletivo de passageiros por ônibus e a instituir a tarifa zero aos domingos ao longo do ano de 2026. O projeto autoriza a concessão de subsídio no valor total de R$ 3.857.554,00, a ser repassado à concessionária do transporte coletivo entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2026, condicionado à disponibilidade orçamentária e financeira do Município. O montante será pago em 12 parcelas mensais iguais, com o objetivo de reduzir o valor da tarifa cobrada dos usuários e incentivar a utilização do transporte público. (Folha da Mata)

https://folhadamata.com.br/camara-de-vicosa-aprova-a-tarifa-zero-de-onibus-aos-domingos





Uberaba é a quinta em carros elétricos

Uberaba se destaca ao ocupar a 5ª maior frota de veículos elétricos do Estado de Minas Gerais, mas ainda enfrenta um desafio importante: a infraestrutura de recarga não cresce no mesmo ritmo. Enquanto o município já soma 683 carros elétricos em circulação, aparece apenas na 7ª colocação em número de eletropostos, com 35 pontos disponíveis. Dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) mostram que o crescimento da frota em Uberaba tem sido acelerado nos últimos anos. Em 2022, eram 70 veículos elétricos registrados. (Jornal da Manhã)

https://jmonline.com.br/cidade/uberaba-e-a-5-cidade-em-volume-de-carros-eletricos-em-minas-gerais-1.577542





Timóteo regulamenta licenciamento

A Câmara Municipal de Timóteo aprovou, em primeira votação, o Projeto de Lei Complementar 020, que acrescenta dispositivos ao Código Tributário Municipal, relacionados a serviços e fiscalização do meio ambiente. Conforme o PLC, em decorrência da habilitação junto ao Conselho Estadual de Política Ambiental, o município de Timóteo assumiu os serviços ambientais de licenciamento, autorização, certificação e fiscalização e, consequentemente, poderá cobrar as taxas relativas a estes serviços. (Portal Mais Vip)

https://maisvip.com.br/noticias/2025/12/projeto-que-regulamenta-taxas-de-licenciamento-ambiental-em-timoteo-e-aprovado/





“Calcinha” iluminada vira decoração

Uma decoração de Natal na avenida Getúlio Vargas, em Monte Belo, no sul de Minas Gerais, está gerando reações distintas entre moradores e nas redes sociais. A estrutura iluminada tem o formato que lembra uma peça íntima feminina, uma calcinha. Sua instalação foi para celebrar a principal atividade econômica do município, reconhecido oficialmente como Polo de Produção de Moda Íntima. A iniciativa partiu de entidades do setor, que defendem o símbolo como uma representação da identidade local. Em nota conjunta, a Associação Comercial e Industrial de Monte Belo e a Feira da Moda Íntima de Monte Belo explicaram que o enfeite vai além da celebração natalina. (Poços Já)

https://pocosja.com.br/geral/2025/12/24/no-sul-de-minas-decoracao-de-natal-tem-calcinha-gigante/