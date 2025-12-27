Foto: Divulgação/PCMG





COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br





JF emite 100 mil identidades

Minas Gerais ultrapassou a marca de cinco milhões de emissões da Carteira de Identidade Nacional, segundo dados da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Em Juiz de Fora, o número de documentos emitidos no mesmo período foi de 103.634, o que corresponde a cerca de 2% das emissões realizadas no estado. A CIN foi criada em 2022 para substituir o antigo RG, tornando o Cadastro de Pessoa Física o número principal de identificação. Ao unificar os documentos, a proposta é realizar uma padronização nacional que permita diminuir o número de golpes. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/26-12-2025/nova-carteira-de-identidade.html





Inhotim bate recorde de visitantes

O Instituto Inhotim, em Brumadinho, Minas Gerais, registrou neste ano o maior número de visitantes de sua história, com 357.684 pessoas, e projeta chegar a 361 mil até o fim de dezembro, um crescimento de 8,5% em relação a 2024. O recorde de público coincide com a preparação para o 20º aniversário do museu, que será celebrado em 2026 com um calendário especial de programação. A diretora-presidente do Inhotim, Paula Azevedo, destacou que o resultado reflete o projeto de institucionalização do museu iniciado em 2022, após a doação do fundador Bernardo Paz. (Balcão News)

https://balcaonews.com.br/noticias/turismo/2025/12/26/inhotim-bate-recorde-de-visitantes/





Congada na plataforma estadual

A tradicional Congada Paraisense, maior manifestação cultural e religiosa de São Sebastião do Paraíso e uma das mais expressivas do interior de Minas Gerais, contará em 2025 com transmissão ao vivo pelas duas emissoras de televisão do município: Líder TV e TV Sudoeste, entre os dias 26 e 30 de dezembro. A TV Sudoeste ampliará significativamente o alcance do evento por meio de uma parceria institucional com a Rede Minas. Além da exibição para os municípios da região, a emissora contará com um link de transmissão direta para Belo Horizonte, integrando o sinal à programação do canal Minas Play, plataforma digital da Rede Minas. (Jornal do Sudoeste)

https://jornaldosudoeste.com.br/noticia_detalhe.php?id=220579





Pirapora tem Procon Mirim

O Programa Procon Mirim, iniciativa educacional do Procon-MPMG, órgão do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), teve sua implementação concluída nos municípios de Ponto Chique, Pirapora, João Pinheiro e Ouro Preto, fortalecendo a educação para o consumo consciente e a formação cidadã de crianças desde a infância. Mais de 315 mil estudantes já foram atendidos pelo Procon Mirim no Estado. Voltado para estudantes de 7 a 12 anos do ensino fundamental, o Procon Mirim tem como objetivo despertar, desde cedo, a consciência sobre direitos e deveres nas relações de consumo, promovendo valores como responsabilidade, ética e cidadania. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/procon-mirim-tem-implementacao-concluida-em-pirapora-e-pontro-chique/





Cientista sabarense entre os mais influentes

Um estudo internacional divulgado pelo portal Research.com colocou o Brasil em evidência no cenário científico mundial. O levantamento, baseado na análise de publicações e citações até 2024, listou os cientistas mais influentes do planeta e destacou 45 pesquisadores da Fiocruz, reconhecidos por sua produção científica e impacto em seis grandes áreas do conhecimento. Entre os nomes de destaque está o sabarense Omar dos Santos Carvalho, pesquisador da Fiocruz Minas, citado na área de Ciência Animal e Veterinária. Ele integra o seleto grupo de cientistas mais influentes do mundo. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/53694/sabarense-integra-lista-dos-cientistas-mais-influentes-do-mundo-em-ranking-internacional





Instituição avança na Zona da Mata

Nos dias 16 e 18 de dezembro, a Sicredi Botucaraí RS/MG deu mais um passo importante no seu processo de expansão para a Zona da Mata Mineira, com a inauguração de mais duas agências em Santana de Cataguases e Rodeiro. Em Santana de Cataguases, o Sicredi chega como a única instituição financeira da comunidade, ampliando o acesso ao cooperativismo de crédito. Já em Rodeiro, a Cooperativa chega para somar às demais instituições presentes, oferecendo um conceito moderno de agência e um atendimento próximo e humanizado. (Gazeta de Muriaé)

https://gazetademuriae.com.br/noticia/detalhe/16191/sicredi-avanca-na-zona-da-mata-mineira-com-novas-agencias