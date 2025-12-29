Foto: Cristiano Machado/Imprensa MG



COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br





6 mil novas empresas em Uberlândia

Uberlândia segue se consolidando como um dos principais centros de empreendedorismo de Minas Gerais. Dados divulgados pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais mostram que o município registrou a abertura de 6.096 novas empresas em 2025, sendo 449 apenas em novembro. O quantitativo coloca a cidade entre as líderes no ranking estadual. Na comparação com outros grandes municípios mineiros, Uberlândia aparece logo atrás de Belo Horizonte que ocupa a primeira posição com 29.049 empresas abertas neste ano. Em seguida, estão Contagem (3.627), Juiz de Fora (2.847), Montes Claros (2.293), Uberaba (2.016) e Betim (2.016). (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/39556/uberlandia-registra-abertura-de-mais-6-mil-novas-empresas-em-2025





Descoberta nova espécie de árvore

Uma nova espécie de árvore foi identificada em áreas de preservação da Serra dos Cocais, em Coronel Fabriciano. O achado científico foi liderado pelo doutorando Otávio Miranda, com apoio do Grupo de Estudo em Economia e Manejo Florestal da Universidade Federal de Viçosa e especialistas da Cenibra. A confirmação da nova espécie ocorreu após análises do professor Marcos Sobral, da Universidade Federal de São João del-Rei, referência no estudo da família Myrtaceae na América Latina. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/nova-especie-de-arvore-e-descoberta-em-coronel-fabriciano/





Formiga reduz índices de dengue

O município de Formiga viveu, em 2024, o pior cenário de dengue de sua história recente, com indicadores que apontavam alto risco epidemiológico às vésperas do período chuvoso. Já em 2025, os dados mostram uma mudança significativa no quadro, com queda consistente nos índices de infestação do mosquito transmissor da doença. De acordo com os levantamentos do Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), em outubro de 2024 o Índice de Infestação Predial (IIP) chegou a 4,3, enquanto o Índice de Breteau (IB) alcançou 5,0. (Últimas Notícias – Formiga)

https://ultimasnoticias.inf.br/noticia/formiga-reduz-indices-de-dengue-em-2025-apos-enfrentar-pior-cenario-da-historia-recente/





Câmara de Lafaiete economiza 4 milhões

A Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete encerrou 2025 com um resultado expressivo na gestão dos recursos públicos. Sob a presidência do vereador Erivelton Jayme, o Legislativo registrou uma economia de R$ 3.840.370,56. O desempenho positivo ocorre após um ano marcado por investimentos estruturantes, que incluem a modernização do funcionamento institucional, avanços na política remuneratória dos servidores, o lançamento do aplicativo SPL Câmara, que ampliou o acesso da população às informações sobre as atividades legislativas, e a elaboração do projeto básico de arquitetura da nova sede da Câmara. (Jornal Correio da Cidade)

https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/45578-camara-de-lafaiete-economiza-quase-rs-4-milhoes-e-garante-continuidade-de-investimentos





Nasa ignora Santos Dumont

Uma publicação do escritório de história da Nasa reacendeu um debate centenário e provocou uma onda de críticas de brasileiros nas redes sociais. Ao apresentar os irmãos Orville e Wilbur Wright como pioneiros da aviação, a Nasa foi confrontada por usuários que reivindicam para o brasileiro Santos Dumont o título de inventor do avião. As reações ironizaram a forma como os norte-americanos teriam conseguido decolar. "Com catapulta até uma vaca voa", escreveu um perfil nos comentários. Usuários lembraram que os aviões dos Wright dependiam de trilhos e de um mecanismo de pesos, como uma espécie de catapulta, para sair do chão. (Portal 14B – Santos Dumont)

https://portal14b.com.br/Publicacao.aspx?id=639207





Carnaval de Timóteo está de volta

Em um novo formato, mais moderno e alinhado às tendências atuais, mas preservando a harmonia, a alegria e o espírito festivo que sempre marcaram sua história. Tradicional desde a década de 1970, o Carnaval de Timóteo foi, por muitos anos, reconhecido como um dos melhores de Minas Gerais, chegando a superar a própria capital, Belo Horizonte. Hoje, BH figura entre os 10 maiores carnavais do Brasil, resultado de investimentos contínuos que transformaram o evento na potência cultural e turística que é atualmente — um caminho que Timóteo agora retoma. (Mais VIP – Timóteo)

https://maisvip.com.br/noticias/2025/12/apos-14-anos-o-carnaval-de-timoteo-esta-de-volta/