AMM | Divulgação

Gestores e equipes municipais têm até o dia 24 de fevereiro de 2026 para inscrever projetos inovadores no 14º Prêmio AMM de Boas Práticas na Gestão Municipal. As inscrições estão abertas desde o dia 2 de dezembro, contemplando quatro eixos da administração pública municipal: Assistência Social, Cultura, Esporte e Saúde.

A premiação é uma iniciativa da Associação Mineira de Municípios (AMM) e tem como objetivo reconhecer e valorizar projetos inovadores implementados pelas prefeituras mineiras, que contribuam para uma gestão pública mais eficiente e para a melhoria da qualidade de vida da população.

O Prêmio AMM de Boas Práticas busca demonstrar que é possível inovar no âmbito da gestão municipal, transformando políticas públicas bem-sucedidas em instrumentos de uma administração moderna, orientada por resultados e focada no desenvolvimento dos municípios.

As inscrições devem ser realizadas pelo hotsite do Prêmio de Boas Práticas, onde também está disponível o regulamento completo.

Clique aqui para acessar.

Poderão participar do Prêmio AMM de Boas Práticas na Gestão Municipal apenas os municípios filiados à AMM que estejam com as mensalidades em dia até o último dia de inscrição. Não será cobrada taxa de inscrição.

Os vencedores serão anunciados durante cerimônia especial no 41º Congresso Mineiro de Municípios, que será realizado em maio de 2026. Além do reconhecimento, as prefeituras premiadas terão a oportunidade de compartilhar suas experiências, inspirando outras gestões municipais.

? “O Prêmio AMM de Boas Práticas na Gestão Municipal reforça o compromisso dos nossos gestores com a inovação, a transparência e a eficiência na administração pública. Ao longo dos anos, acompanhei de perto o impacto transformador que iniciativas bem planejadas geram na vida das pessoas, inclusive em Patos de Minas, que já recebeu esse reconhecimento algumas vezes. Como presidente da AMM, acredito que cada edição do prêmio inspira prefeitos e equipes a compartilhar soluções que fazem diferença no dia a dia da população. Que esse reconhecimento continue estimulando boas ideias, fortalecendo a gestão pública e valorizando quem trabalha, com dedicação, para melhorar a vida dos mineiros.”

Cronograma

Inscrição e candidatura: de 02/12/2025 a 24/02/2026

Avaliação dos projetos: de 25/02/2026 a 13/03/2026

Contato e visita às prefeituras selecionadas: de 16/03/2026 a 20/03/2026

Visita técnica in loco: de 23/03/2026 a 17/04/2026

Cerimônia de premiação: durante o 41º Congresso Mineiro de Municípios

Conheça os eixos

Assistência Social

Visa premiar os municípios que atuaram na melhoria da qualidade, implementação e proposição da Política do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), garantindo proteção social a indivíduos, famílias e comunidades, por meio do combate à pobreza, à exclusão social e às contingências sociais.

Cultura

Premia municípios que desenvolveram ações culturais diversificadas, utilizaram praças e espaços públicos para atividades culturais, priorizaram o audiovisual e aplicaram recursos das Leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, valorizando e fortalecendo a cultura local.

Esporte

Reconhece iniciativas que ampliaram o acesso à prática esportiva, com campeonatos em diferentes categorias, uso de espaços públicos de lazer e incentivo ao esporte para a terceira idade.

Saúde

Destaca práticas da gestão municipal voltadas à melhoria da qualidade da assistência, da gestão e da implementação de políticas públicas no SUS, com potencial de replicação em outros municípios.

Avaliação

A atribuição do Prêmio AMM de Boas Práticas na Gestão Municipal será feita por uma Comissão Avaliativa, composta por representantes da AMM, de órgãos do Governo Estadual e de instituições acadêmicas ou parceiras, todos com experiência em gestão pública municipal.

? “Os avaliadores assumem uma função de extrema seriedade, sendo responsáveis por analisar minuciosamente o processo de implantação e execução das práticas apresentadas. Essa avaliação é baseada nas informações fornecidas nos projetos, exigindo um olhar técnico, crítico e aprofundado”, explica o coordenador das áreas técnicas da AMM, Guilherme Levy.

? “É fundamental garantir o cumprimento rigoroso dos critérios estabelecidos, bem como a coerência, a imparcialidade e a integridade do processo de avaliação, respeitando eventuais conflitos de interesse e assegurando a credibilidade da seleção”, completa.

Sobre o Prêmio

Criado em 2010, o Prêmio AMM de Boas Práticas na Gestão Municipal integra a missão da AMM de impulsionar uma administração pública mais eficiente, ao incentivar a divulgação de iniciativas bem-sucedidas desenvolvidas por municípios de todas as regiões de Minas Gerais.

Promovido anualmente, o prêmio destaca gestões que adotaram soluções inovadoras e eficazes, contribuindo para a modernização e a melhoria dos serviços públicos.

A AMM permanece à disposição para orientar os municípios interessados, garantindo o atendimento a todos os critérios do regulamento.

E-mail: premio@amm-mg.org.br

WhatsApp: (31) 2125-2400 – Opção 16 – Prêmio AMM