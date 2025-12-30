Sigma Lithium | Divulgação

Empresa reforça protagonismo brasileiro na transição energética e apresenta modelo de mineração ESG durante conferência do clima em Belém

A Sigma Lithium reforçou o protagonismo do Brasil no mercado global de lítio sustentável ao participar de diálogos de alto nível durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), realizada em Belém. A companhia integrou debates estratégicos sobre transição energética, minerais críticos e inovação ESG, fortalecendo o posicionamento do país como referência internacional em mineração responsável.

Protagonismo brasileiro e modelo sustentável

Durante a conferência, a Sigma Lithium evidenciou o potencial do Brasil para liderar o mercado global de lítio sustentável por meio de seu modelo de produção Quíntuplo Zero e das iniciativas socioambientais desenvolvidas no Vale do Jequitinhonha. A empresa apresentou práticas pioneiras de mineração ESG, como a ausência de barragens de rejeitos, o uso exclusivo de energia renovável, o não uso de água potável nos processos industriais e a eliminação de produtos químicos perigosos.

A companhia também participou de diálogos estratégicos com governos, instituições multilaterais, empresas globais e representantes da sociedade civil, contribuindo para a construção da agenda internacional de minerais críticos em um momento decisivo para a transição energética global.

Participação nos debates da COP30

Executivos da empresa — entre eles a copresidente e CEO Ana Cabral, a vice-presidente de Sustentabilidade, Lígia Pinto, e o vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios e Assuntos Internacionais, Daniel Abdo — participaram de painéis oficiais, mesas-redondas e fóruns internacionais ao longo da programação.

Entre os destaques estiveram sessões promovidas por EY e Ibram, debates na Zona Azul da COP30 sobre os desafios da mineração em um cenário de mudanças climáticas, além da participação no lançamento da Revisão da Política Energética do Brasil 2025. A empresa também esteve presente em discussões sobre descarbonização da mineração, financiamento climático, risco soberano e cadeias globais de suprimento de minerais críticos.

? “Na COP30, vimos claramente que o futuro da transição energética depende de cadeias de suprimento responsáveis e de baixo carbono para minerais críticos. O Brasil tem os recursos, o talento e a capacidade para liderar essa transformação. A Sigma Lithium se orgulha de demonstrar que é possível produzir lítio em escala com zero barragens de rejeitos, zero produtos químicos perigosos e zero uso de água potável, gerando valor de longo prazo para as comunidades do Vale do Jequitinhonha”, afirmou Ana Cabral.

Parcerias e agenda internacional

Além das sessões oficiais, a Sigma Lithium participou de encontros nos pavilhões governamentais e na Zona Azul, ampliando o diálogo com formuladores de políticas públicas, instituições multilaterais, líderes do setor e organizações da sociedade civil. A atuação reforçou o papel da empresa como parceira estratégica na construção de cadeias de suprimento responsáveis e no fortalecimento da liderança brasileira na transição energética global.

Sobre a Sigma Lithium

A Sigma Lithium é uma das principais produtoras globais de lítio, dedicada ao fornecimento de concentrado de óxido de lítio neutro em carbono e ambientalmente sustentável para a próxima geração de baterias elétricas. A empresa opera um dos maiores complexos de produção de lítio do mundo na unidade Grota do Cirilo, no Brasil, e é referência em sustentabilidade ambiental e social na cadeia de suprimentos para mobilidade elétrica.

Atualmente, a companhia produz cerca de 270 mil toneladas de concentrado de óxido de lítio por ano e está em fase de expansão para dobrar sua capacidade produtiva, consolidando o Brasil como polo estratégico no mercado global de minerais críticos para a economia de baixo carbono.