JF substituirá fogos por luzes

De forma inédita, a virada do ano em Juiz de Fora será marcada por um show de luzes no céu, com projeções a partir do Morro do Cristo, sem estampidos e sem a queima de fogos de artifício. Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, o espetáculo utilizará equipamentos de última geração e foi planejado em respeito a pessoas e animais sensíveis ao som. As luzes serão produzidas por movings e lasers especiais, com projeções que poderão ser vistas de diferentes pontos da cidade. As imagens serão projetadas a partir do Morro do Cristo, voltadas para a área urbana. Além das luzes, o evento terá uma trilha sonora preparada especialmente para a ocasião. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Uberabenses cortados do Bolsa Família

Entre janeiro e dezembro, o número de beneficiados com o Bolsa Família sofreu redução de 5,33%, em razão de irregularidades detectadas por Brasília a partir do cruzamento de dados armazenados pela própria administração federal. Em relação a junho, a queda foi de quase 10%. Oitocentas e quarenta e duas famílias foram excluídas. O sistema automatizado de cruzamento de informações implantado pelo Governo é capaz de detectar quando o beneficiado deixa de atender aos critérios pré-estabelecimentos para a concessão e a manutenção do auxílio. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Gol pode operar no Vale do Aço

A Gol Linhas Aéreas procurou a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), por meio de ofício, e manifestou interesse em operar no Aeroporto Regional do Vale do Aço, em Santana do Paraíso. De acordo com a empresa estatal, que administra o sítio aeroportuário, a situação da infraestrutura do aeroporto está sendo adequada em consonância com a demanda da Gol e as intervenções estimam prazo até o segundo semestre de 2026 para serem concluídas. (Diário do Aço – Ipatinga)

Ataque digital no sertão norte-mineiro

A administração municipal de São João da Ponte, no Norte de Minas, enfrenta os efeitos de um ataque cibernético que comprometeu seus sistemas internos e resultou na exigência de um resgate em moeda estrangeira. Os responsáveis pelo crime solicitaram US$ 80 mil para liberar o acesso aos dados, proposta que não foi aceita pelo município. A ocorrência veio à tona após a identificação de uma falha grave de segurança da informação no dia 11 deste mês. Conforme comunicado às autoridades, houve tentativa de bloqueio dos dados por meio de criptografia, o que dificultou o funcionamento dos sistemas administrativos. (Novo Jornal de Notícias)

Patos faz ação ambiental do Pronascentes

No início do mês aconteceu a ação ambiental, com Dia de Campo e Plantio de Mudas Nativas, sob a coordenação da Programa Pronascentes, com apoio do IEF e da Cemil, em parceria com entidades, instituições e universidades. O acontecimento faz parte da 5ª etapa do Pronascentes: Cuidando das Águas do Canavial e contou com a participação de 120 pessoas na Fazenda Gilberto Rabelo, na parte baixa da região do Canavial, à jusante do Córrego Canavial em Patos de Minas. (Folha Patense)

Divinópolis adota Portal Nacional da NFS-e

A Secretaria Municipal de Fazenda de Divinópolis, informa que, a partir de 1º de janeiro de 2026, não será mais possível a emissão da Nota Fiscal de Serviço Avulsa no município. A mudança ocorre em razão da adoção do Portal Nacional da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, que passa a ser o sistema oficial para emissão de notas fiscais de serviços. Com a nova sistemática, todas as pessoas físicas que prestam serviços deverão realizar previamente o Cadastro Municipal, por meio do sistema SINAL, condição necessária para obter a permissão de emissão de notas fiscais no Portal Nacional da NFS-e. (Portal G37)

Universidade oferece vagas remanescentes

A UFVJM está com processo seletivo aberto para ocupação de vagas remanescentes, aquelas não ocupadas em seus cursos de graduação. As vagas são para ingresso no primeiro semestre letivo de 2026, em 45 cursos de graduação. São oferecidas vagas para cursos em todos os campi da UFVJM, nas cidades de Diamantina, Janaúba, Teófilo Otoni e Unaí. As modalidades são para: transferências, internas e externas, e obtenção de novo título. As inscrições devem ser feitas no período de 6 a 19 de janeiro de 2026. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

