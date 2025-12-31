Foto: Divulgação/Samarco





COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br





Liberada mineração Mariana/Ouro Preto

O Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6) autorizou a retomada do licenciamento ambiental do Projeto Longo Prazo (PLP), da mineradora Samarco, que prevê a expansão das operações no Complexo de Germano, localizado entre os municípios de Mariana e Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. A área abriga a antiga barragem de Fundão, que se rompeu em 2015. A decisão, proferida nesta terça-feira (30), derrubou a liminar da Justiça Federal de Ponte Nova que havia suspendido a licença ambiental do empreendimento. (Por Dentro de Minas)

https://pordentrodeminas.com.br/noticias/gerais/2025/12/justica-libera-licenciamento-da-expansao-da-samarco-entre-mariana-e-ouro-preto/





Saae de Sete Lagoas recupera equilíbrio

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto avançou, em 2025, nas ações de equilíbrio financeiro, direcionamento eficiente de investimentos e, consequentemente, no aprimoramento dos serviços prestados aos sete-lagoanos. Houve um incremento considerável na estrutura operacional, na capacitação dos servidores e ainda em projetos estratégicos para garantir saneamento e a segurança hídrica de Sete Lagoas. A atual gestão do SAAE assumiu no dia 1º de janeiro tendo como principais desafios recuperar a capacidade de investimento da autarquia e também conseguir a Licença de Operação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). (Diário de Sete Lagoas)

https://www.diariosetelagoas.com.br/com-equilibrio-financeiro-e-modernizacao-da-gestao-saae-recupera-capacidade-de-investimento-e-melhora-servicos





Proerd atende mais de 2 mil alunos

O Programa Educacional de Resistência às Drogas – Proerd, concluiu em 2025 mais um ciclo de atividades em Poços de Caldas com resultados expressivos. Ao longo do ano, o programa atendeu 2.033 alunos, distribuídos em 35 escolas, sendo 28 escolas públicas e 7 particulares do município. As ações contemplaram 93 turmas, sendo 79 turmas do 5º ano e 14 turmas do 7º ano, alcançando 1.678 alunos do 5º ano e 355 alunos do 7º ano. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2025/12/30/proerd-atende-mais-de-dois-mil-alunos-realiza-entrega-de-bicicletas-a-estudantes/





Valadares no topo da matemática

Governador Valadares acaba de alcançar um marco histórico na educação: a estudante Amanda Abreu Nascimento, aluna da 2ª série do Ensino Médio do Colégio Presbiteriano, conquistou, em 2025, a primeira medalha de Ouro da Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas e Privadas para uma escola privada do município. Mais do que isso, Amanda gabaritou a prova, atingindo 120 pontos, pontuação máxima da prova de nível 3 (Ensino Médio), e alcançou o 1º lugar do Brasil. (Jornal da Cidade)

https://jornaldacidadevalesdeminas.com/estudante-do-colegio-presbiteriano-conquista-feito-inedito-na-obmep-e-coloca-governador-valadares-no-topo-da-matematica-nacional/





Reinado é Patrimônio de Minas

O Reinado do Congado e os ternos de Congo e Moçambique de São Sebastião do Paraíso receberam oficialmente a Declaração de Patrimônio Cultural de Minas Gerais, concedida pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA-MG). O reconhecimento valoriza as tradições ligadas às celebrações do Rosário. A solenidade de entrega do certificado aconteceu durante o intervalo da apresentação do Terno de Congo Xambá na noite de segunda-feira (Jornal do Sudoeste)

https://jornaldosudoeste.com.br/noticia_detalhe.php?id=220598





Caeté tem nascimentos em queda

De acordo com o portal de transparência do Registro Civil, Caeté registrou uma queda de 7,2%, quando foram registrados 302 nascimentos em 2025, e em 2024 foram 324 registros. Marcando uma sequência de quatro anos seguidos com recuo na quantidade de nascimentos. Em 2021 foram 415 nascimentos e 2025 encerra com 302 nascimentos A demógrafa Cíntia Simões Agostinho, analisa que, além de fatores culturais, a queda no número de nascimento é um comportamento que acompanha a demografia da população brasileira, que tem ficado mais envelhecida. (Opinião – Caeté)

https://www.opiniaocaete.com.br/numero-de-nascimentos-em-caete-cai-72-em-2025-quarto-recuo-consecutivo/





Cooxupé entre as maiores da Forbes

A Cooxupé está, mais uma vez, entre as maiores empresas do Brasil, de acordo com o ranking Forbes Agro100. O levantamento anual da revista destaca as principais companhias do agronegócio nacional e evidencia a importância estratégica do setor para a economia do país. A lista reúne cooperativas, grupos empresariais e empresas de capital aberto e fechado que atuam nas principais cadeias produtivas brasileiras. O ranking é elaborado com base em indicadores financeiros, especialmente a receita líquida anual. (Folha Regional)

https://afolharegional.com.br/noticias/cooxupe-esta-entre-as-maiores-empresas-do-brasil-segundo-ranking-forbes-agro100/