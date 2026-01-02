Foto: Reprodução/Diário do Comércio



Economia mineira em desaceleração

O desaquecimento da economia chinesa, juros em patamares elevados e as incertezas com eleições devem ditar o ritmo dos negócios em Minas Gerais ao longo de 2026. Sob pressão desse cenário, a expectativa é que o Produto Interno Bruto (PIB) do Estado apresente um crescimento ligeiramente menor a 2025, (1,9% contra 2%), refletindo maior cautela por parte de empresários e investidores. Calculada pela Fundação João Pinheiro (FJP), a projeção é superior à média nacional, de 1,8%, evidenciando a resiliência de setores no Estado, como serviços e agronegócio. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/economia-2026-mercado-minas-gerais/?utm_source=home&utm_medium=positionclick&utm_campaign=1&utm_content=economia





Itaúna tem queda no PIB

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE divulgou os dados do Produto Interno Bruto - PIB dos municípios brasileiros, nesta semana, relativos ao ano de 2023. Itaúna apresentou queda no PIB per capita para a segunda posição dentre os quatro municípios da região que têm população acima de 100 mil habitantes. No valor total, o PIB de Itaúna ficou em R$ 4.975.969,03. Em relação ao PIB per capita (por indivíduo), o valor continua alta, mas apresenta uma queda em relação a 2022, de 6,55%. Em 2023, o valor foi de R$ 50.947,27; e, em 2022, de R$ 54.520.42. (Folha do Povo – Itaúna)

https://www.folhapovoitauna.com.br/economia-itauna-teve-queda-no-pib-em-2023





Vereador atropela, foge e é preso

Na madrugada do dia 1º de janeiro, o presidente da Câmara Municipal de Varginha, Marco Antonio de Souza, conhecido como Marquinho da Cooperativa, foi preso sob suspeita de atropelar um jovem de 19 anos e fugir do local sem prestar assistência à vítima. O acidente ocorreu no bairro Padre Vitor, por volta das 3 horas, momento em que várias pessoas deixavam o "Réveillon da Paz", evento promovido pela Prefeitura. De acordo com o Boletim de Ocorrência, o jovem caminhava ao lado da namorada quando foi atingido por uma picape Fiat Toro branca, que o projetou ao chão. (O Debate – Varginha)

https://www.odebatenoticias.com.br/post/presidente-da-c%C3%A2mara-de-varginha-%C3%A9-preso-ap%C3%B3s-atropelar-jovem-e-fugir-sem-prestar-socorro





Hospitais do Vale do Aço recebem recursos

Hospitais filantrópicos e Santas Casas da Região Metropolitana do Vale do Aço e do Colar Metropolitano estão entre as instituições beneficiadas pelo repasse de recursos anunciado pelo Ministério da Saúde (MS). Como parte do programa Agora Tem Especialistas, o governo federal vai destinar valores a unidades de saúde de Ipatinga, Timóteo, Belo Oriente e Caratinga, dentro de um investimento mais amplo que contempla Minas Gerais e todo o país. A portaria GM/MS nº 9.760, que assegura R$ 1 bilhão para apoiar 3.498 hospitais filantrópicos e Santas Casas em todas as regiões do Brasil, foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (Diário do Aço)

https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0130384-hospitais-do-vale-do-aco-recebem-recursos-de-novo-programa-do-ministerio-da-saude





ABCZ quer consolidar fazenda

A fazenda experimental da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), localizada às margens da MG-427, será uma das prioridades da gestão 2026–2028. Segundo o presidente eleito da entidade, Arnaldo Manuel Machado Borges, o espaço deve ser consolidado como uma extensão do Parque Fernando Costa, com atenção especial às atividades de melhoramento genético, às quarentenas sanitárias para exportação e à realização de eventos técnicos e setoriais. Ele destacou que a fazenda representa um investimento estratégico construído ao longo de diferentes gestões. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://www.jmonline.com.br/cidade/abcz-quer-consolidar-fazenda-experimental-como-extens-o-do-parque-fernando-costa-1.579233





Governo moderniza as travessias

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, publicou o edital de licitação da parceria público-privada (PPP) para a operação, manutenção e modernização das travessias aquaviárias no lago da usina hidrelétrica de Furnas. O projeto prevê investimentos de aproximadamente R$ 280 milhões em novas balsas e serviços aos usuários, ao longo dos 30 anos de contrato, e tem como objetivo qualificar um serviço essencial prestado há cerca de seis décadas na região. A estimativa é de que mais de 300 mil pessoas, em 52 municípios, sejam beneficiadas com um transporte mais seguro. (Observo – Passos)

https://www.observo.com.br/governo-de-minas-publica-edital-para-modernizar-travessias-por-balsas-no-lago-de-furnas