Marco Antônio de Souza, presidente da Câmara Municipal de Varginha, foi preso em flagrante após atropelamento ocorrido na madrugada desta quinta-feira (1º). — Foto: Redes sociais

O presidente da Câmara Municipal de Varginha (MG), Marco Antônio de Souza, conhecido como Marquinho da Cooperativa (PMN), foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira, 1º de janeiro, suspeito de atropelar um jovem de 19 anos, fugir do local sem prestar socorro e conduzir veículo sob efeito de álcool.

De acordo com o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, o atropelamento ocorreu por volta das 3h, na Avenida Celina Ferreira Otoni, no bairro Padre Victor. A vítima caminhava ao lado da namorada após sair de um show de réveillon realizado no Centro de Eventos da cidade. Conforme o registro, o casal seguia pelo lado esquerdo da via, próximo a um matagal, quando foi atingido por uma caminhonete que trafegava na contramão.

Foto: Redes sociais

Com o impacto, o jovem foi arremessado ao chão e o motorista não parou para prestar socorro. Imagens do veículo apreendido mostram o para-brisa quebrado, diversos amassados e manchas compatíveis com o atropelamento. O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestou atendimento à vítima, que foi encontrada caída na pista, e a encaminhou ao Hospital Bom Pastor.

A partir da identificação do veículo envolvido, a Polícia Militar localizou a caminhonete e o condutor em uma região conhecida como Chácaras Rio Verde. O motorista foi identificado como Marco Antônio de Souza, atual presidente do Legislativo municipal.

Durante a abordagem, os policiais constataram sinais evidentes de embriaguez, como hálito etílico, olhos avermelhados e fala desconexa, informações também confirmadas por testemunha. O vereador se recusou a realizar o teste do bafômetro e afirmou que havia ido a uma festa apenas para buscar a esposa, negando o consumo de bebida alcoólica e alegando não ingerir álcool há mais de 30 anos. Ainda assim, conforme o registro policial, os indícios de embriaguez eram claros.

Diante da fuga do local do atropelamento, da omissão de socorro à vítima e da suspeita de condução sob efeito de álcool, o parlamentar foi preso em flagrante por crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro. Durante a verificação, os policiais constataram ainda que a caminhonete estava com a documentação vencida desde 2024. O veículo foi apreendido e removido por guincho credenciado.

Conforme o boletim de ocorrência, durante a abordagem o vereador apresentou comportamento agressivo, sendo necessário o transporte no compartimento de segurança da viatura. Após atendimento médico no Hospital Bom Pastor, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, acompanhado por sua advogada, e posteriormente transferido para o Presídio de Varginha.

Marco Antônio de Souza exerce atualmente seu terceiro mandato como vereador no município e assumiu a presidência da Câmara Municipal no início da legislatura 2025–2028. A Câmara de Varginha foi procurada, mas não se manifestou sobre o caso.

No final da tarde de sexta-feira, 3 de janeiro, foi arbitrada fiança ao presidente da Câmara de Varginha, que deixou o presídio sem falar com a imprensa. Até o fechamento desta edição, a Câmara Municipal não havia divulgado nota ou posicionamento oficial sobre o ocorrido.