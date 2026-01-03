



Uberlândia viabiliza corredor da BR 050

A Prefeitura de Uberlândia declarou de utilidade pública uma área de quase 18 mil metros quadrados para fins de desapropriação. O objetivo é a construção de uma interligação viária que formará um novo corredor conectando a rodovia MGC-497 à BR-050, passando pela MGC-455. O projeto prevê a conexão da MGC-497 com a estrada vicinal EV-275. A intervenção busca criar uma rota alternativa de escoamento e tráfego, ligando o setor oeste da cidade (saída para o Prata) ao eixo da BR-050 (sentido Uberaba/São Paulo), integrando também a saída para Campo Florido (MGC-455). (Regionalzão – Uberlândia)

https://regionalzao.com.br/politica/uberlandia-decreta-desapropriacao-para-criar-novo-corredor-entre-mgc-497-e-br-050/





Martins Soares tem novo prefeito

A Câmara de Vereadores de Martins Soares empossou o Prefeito José Santana Emerick e a vice-prefeita Márcia Pires Mota durante cerimônia realizada na noite desta segunda-feira, 29/12. A cerimônia marcou o último ato do calendário da eleição suplementar determinado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. O prefeito José Santana Emerick e a vice-prefeita Márcia Pires Mota foram eleitos com 51,67% (3.151 votos) no domingo, 07/12, durante a eleição suplementar convocada depois da cassação do mandato do prefeito e vice anteriores. (Diário de Manhuaçu)

https://diariodemanhuacu.com.br/2025/policia/prefeito-jose-santana-e-a-vice-marcia-pires-sao-empossados-em-martins-soares/





Pouso Alegre oferece mamografia 3D

A Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, adquiriu um mamógrafo digital (DR) de última geração, com tecnologia 3D, sistema de tomossíntese e sistema de biópsia estereotáxica. O equipamento reúne todas as funcionalidades de um dos mamógrafos mais completos disponíveis atualmente no mercado, representando um avanço significativo na oferta de exames de alta precisão para a saúde da mulher. O novo mamógrafo será instalado na sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí (Diário Regional – Pouso Alegre)

https://jornaldiarioregional.com.br/2025/12/16/pouso-alegre-fortalece-a-saude-da-mulher-com-tecnologia-de-ponta-em-mamografia-3d/





Inovação mineira impulsiona economia

Seja no pão e no cafezinho do dia a dia, seja na modernização dos processos industriais, os investimentos do Governo de Minas em Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) têm impacto direto na vida dos mineiros e fortalecem o mercado com soluções tecnológicas. Em 2024, foram mais de R$ 530 milhões aplicados por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e da Fapemig, sendo R$ 92 milhões destinados à inovação. Em 2025, mais de R$ 500 milhões já foram executados, com previsão de novo recorde até o fim do ano. (Balcão News – Belo Horizonte)

https://balcaonews.com.br/noticias/economia/tecnologia-economia/2025/10/20/inovacao-mineira-impulsiona-economia-e-melhora-a-vida-dos-cidadaos/





Valadares tem ponto de carga rápida

Governador Valadares passou a contar com seu primeiro ponto de recarga rápida para carros elétricos. A inauguração ocorreu na manhã desta sexta-feira (2), no estacionamento superior da unidade do Bigmais Supermercados, no bairro Lagoa Santa. O novo ponto é resultado de uma parceria entre a T8M Energia, PV MOB e Bigmais Supermercados. O serviço de recarga rápida será oferecido ao custo de R$ 2,50 por kWh, e o funcionamento do eletroposto seguirá o horário de atendimento do supermercado. (Diário do Rio Doce)

https://drd.com.br/valadares-recebe-primeiro-ponto-de-recarga-rapida-para-carros-eletricos/





Itabirito tem recorde de emissão de CIN

O Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) Francisco Alves de Souza, em Itabirito, alcançou um marco histórico em 2025 ao registrar um recorde na emissão de Carteiras de Identidade Nacional (CIN). Houve uma demanda considerada exorbitante ao longo do ano e exigiu trabalho intenso da equipe responsável pelo serviço. Somente no atendimento direto do CAC, foram emitidas 4.745 CINs em 2025. Além disso, há ainda 105 documentos em fase de análise e 179 em impressão, que não constam no relatório oficial, mas que elevam o total de emissões realizadas diretamente no CAC para 5.029 identidades. (O Liberal – Ouro Preto)

https://oliberalinconfidentes.com.br/itabirito/cac-de-itabirito-bate-recorde-de-emissao-de-carteiras-de-identidade-em-2025/





