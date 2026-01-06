Foto: Ascom/PMPA







Pouso Alegre entrega Business Park

A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre anuncia a conclusão da Fase I do Pouso Alegre Business Park, um dos mais importantes empreendimentos logísticos em implantação no município. Iniciado em 2025, o projeto já se consolida como um marco para o desenvolvimento econômico local e regional. Nesta primeira etapa, foram entregues 32 mil metros quadrados de área construída, com infraestrutura de alto padrão e excelência construtiva. O empreendimento já nasce com 100% da Fase I locada, abrigando duas multinacionais de grande relevância. (Pouso Alegre em Foco)

https://pousoalegreemfoco.com.br/noticia/3253/pouso-alegre-celebra-entrega-da-primeira-fase-do-business-park-e-projeta-expansao-em





Assessoria para ajudar administrações

O ex-prefeito de Poços de Caldas, Sérgio Azevedo, assinou nesta segunda-feira, 5, o termo de posse como Assessor do vice-governador Estado Mateus Simões, função estratégica criada pelo Governo de Minas Gerais com o objetivo de aproximar as administrações municipais da estrutura estadual. A nomeação integra um modelo de assessorias regionais que será implantado em diferentes áreas do estado, levando em conta a dimensão territorial de Minas Gerais e as dificuldades impostas pela distância entre os municípios e a capital. (Jornal Mantiqueira)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2026/01/05/sergio-azevedo-assume-assessoria-do-vice-governador-mateus-simoes-e-reforca-elo-entre-municipios-e-governo/





Vereador dá versão do atropelamento

O presidente da Câmara Municipal de Varginha, vereador Marquinho da Cooperativa, apresentou o laudo médico expedido pelo Hospital Bom Pastor, com data de 01/01/2026. O documento refere-se ao atendimento realizado após ele ser encaminhado pela Polícia Militar devido a uma ocorrência de atropelamento. No documento emitido pelo médico plantonista, consta que “policiais trouxeram um homem consciente, orientado, em posse de suas faculdades mentais e sem sinais de embriaguez”. Durante a coletiva, Marquinho da Cooperativa declarou que entrará em contato com a família da vítima e se colocará à disposição para ajudar no que for necessário. (O Debate – Varginha)

https://www.odebatenoticias.com.br/post/vereador-apresenta-laudo-de-sobriedade-e-enfrenta-pedido-de-cassa%C3%A7%C3%A3o-ap%C3%B3s-atropelamento





Vale do Aço fecha vagas

Apesar de manter saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada no acumulado dos primeiros 11 meses de 2025, a Região Metropolitana do Vale do Aço (RMVA) encerrou o mês de novembro com retração no mercado de trabalho formal. O saldo regional foi negativo em 431 vagas. Os dados foram levantados e enviados ao Diário do Aço pela Coordenação de Estatística e Pesquisa, com base nas informações do Novo Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), publicado no fim de dezembro passado. (Diário do Aço)

https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0130466-vale-do-aco-fechou-novembro-de-2025-com-saldo-negativo-de-empregos





Uberaba inaugura voo da Latan

O primeiro voo da Latam Airlines Brasil foi inaugurado na manhã dessa segunda-feira, 5, no terminal aeroportuário Mario de Almeida Franco, em Uberaba. A rota liga a cidade de Uberaba até a capital paulista, via Guarulhos, que teve em seu primeiro voo 95 passageiros com destino a Uberaba e, de retorno a Guarulhos, cerca de 130 pessoas embarcaram, quase ocupação total da aeronave. No início, as operações aéreas da Latam estão com três voos semanais, com aeronaves Airbus A-319, que têm capacidade para até 144 passageiros. (Jornal de Uberaba)

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/136831/voo-da-latam-e-inaugurado-em-uberaba-com-boa-ocupacao





Convênio fortalece regiões turísticas

Minas Gerais dá um passo decisivo para consolidar e ampliar sua liderança no turismo brasileiro. A assinatura do convênio entre a Federação das Instâncias de Governança Regional do Turismo de Minas Gerais e a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, com a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas como interveniente, marca o início de um robusto ciclo de investimentos que vai impactar diretamente todas as regiões turísticas do estado. O acordo viabiliza o repasse de R$ 100 mil para cada uma das 48 Instâncias de Governança Regionais (IGRs), totalizando R$ 4,8 milhões. (Portal Carlos Souto)

https://www.portalcarlossouto.com.br/noticias/regional/governo-de-minas-fecitur-e-codemig-firmam-convenio-historico-para-fortalecer-as-instancias-de-governanca-regionais/