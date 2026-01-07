Foto: Divulgação/Instituto Inhotim



Inhotim entre destinos do mundo

O Instituto Inhotim, localizado em Brumadinho, foi incluído pelo jornal The New York Times no ranking dos 52 lugares para conhecer em 2026. O destino brasileiro aparece na 24ª posição da lista divulgada nesta terça-feira (6), que reúne atrações culturais, naturais e urbanas de diversos países. Ao destacar Inhotim, o periódico norte-americano afirma que “uma das poucas críticas feitas ao museu é que um único dia não basta para ver tudo”. (Por Dentro de Minas)

Morador de Joaíma tem ajuda

Desde o final do ano passado os trabalhadores de Joaíma, em Minas Gerais, podem solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade. A liberação, motivada pelas tempestades que atingiram a cidade, pode ser feita pelo Aplicativo FGTS da Caixa. Conforme endereços identificados pela Defesa Civil do município, os moradores podem realizar o saque até o dia 19 de março de 2026. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220,00 por conta vinculada, limitado ao saldo disponível na conta. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Dengue tem queda em Araxá

A cidade de Araxá encerrou o ano de 2025 com uma redução expressiva nos indicadores da dengue. Segundo dados da Vigilância Epidemiológica, o município registrou 3.137 casos confirmados até o dia 30 de dezembro, uma queda de 66,9% em comparação aos 9.478 registros contabilizados em 2024. O balanço de óbitos também apresentou recuo: foram cinco mortes em 2025, contra 21 no ano anterior. Apesar da melhora estatística, a Secretaria Municipal de Saúde mantém o estado de alerta devido ao período de chuvas, que favorece a proliferação do mosquito Aedes aegypti. (Clarim Net – Araxá)

MoC terá unidade veterinária móvel

A Prefeitura de Montes Claros deu mais um passo importante no fortalecimento das políticas públicas voltadas ao bem-estar animal. O município está em fase de processo licitatório para a aquisição de um veículo tipo furgão que será adaptado e utilizado como unidade veterinária móvel, atendendo à demanda da Secretaria Municipal de Ambiente, Bem-estar Animal e Sustentabilidade. A iniciativa surge como resposta ao crescimento significativo da procura por serviços veterinários públicos. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Alago prioriza PL do Mar de Minas

O presidente da Alago e prefeito de Capitólio, Cristiano Silva, destacou que dois temas estratégicos estão no centro das ações da entidade neste início de ano. Com o fim do recesso parlamentar da Câmara dos Deputados, em 1º de fevereiro, a Alago irá intensificar a mobilização dos deputados para a votação do PL 2130/2024, que institui a Região Turística Mar de Minas como Área Especial de Interesse Turístico. A articulação inclui ainda a revisão da outorga relacionada à Cota 762. (Observo – Passos)

Valadares terá nova policlínica

O prefeito Coronel Sandro e o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Cunha, assinaram nesta terça-feira (6) a ordem de serviço para a construção da nova Policlínica Municipal. A obra, orçada em cerca de R$ 20 milhões, tem prazo de execução estimado em 18 meses e será implantada na Avenida Coqueiral, no bairro Turmalina. A obra contará com um investimento total de R$ 20.152.000,00, sendo R$ 16 milhões provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal, e o restante com recursos próprios do município. (Diário do Rio Doce)

Hard Patos contabiliza 550 iniciativas

Durante o mês de novembro, Patos de Minas recebeu uma série de atividades vinculadas ao movimento “Hard Patos”, estratégia do Ecossistema de Inovação (Patos Valley) para impulsionar o empreendedorismo, a inovação e a economia criativa na cidade. Em parceria com o Sebrae Minas e diversas instituições locais, foram contabilizadas 550 iniciativas entre capacitações, palestras, oficinas, mentorias, workshops, meetups (encontros informais para estabelecer redes de contato) e hackatons (maratonas de inovação intensivas). (Folha Patense)

