Etanol fecha 2025 com aumento de 9,79%

O mercado de combustíveis em Minas Gerais encerrou 2025 marcado por altas significativas nos preços, com destaque para o etanol. Nos últimos 12 meses, o valor do biocombustível disparou 9,79% nas bombas, saltando de R$ 4,19 para R$ 4,60. No mesmo período, gasolina comum (+2,14%) e aditivada (+1,90%) apresentaram leve variação positiva, encerrando o ano na casa dos R$ 6,20 e R$ 6,42, respectivamente. O diesel S10 não variou (0,00%) e o diesel comum apresentou uma ligeira queda de 0,17% no último ano. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/etanol-alta-minas-gerais-combustivel/





Caeté cria clube de benefícios

O Prefeito de Caeté, através de decreto assinado na segunda-feira (5), vai passar a conceder vantagens aos agentes públicos, ativos, inativos e pensionistas. O “Clube de Benefícios do Servidor” é um programa que visa oferecer vantagens exclusivas, descontos e condições especiais na aquisição de produtos e serviços para agentes públicos. O benefício abrange os servidores da Prefeitura, da Fundação Casa de Cultura, da Fundação Educacional, do SAAE e Conselheiros Tutelares. (Jornal Opinião – Caeté)

https://www.opiniaocaete.com.br/prefeitura-cria-clube-de-beneficios-para-os-servidores-publicos/





Senador irrita Santo Antonio do Monte

Senador majoritário em Santo Antônio do Monte, Cleitinho Azevedo postou vídeo em suas redes sociais associando os foguetes de estampido do réveillon à morte de uma cadela chamada Nina. A crítica aos fogos de artifício irritou a população de Santo Antônio do Monte e ele está tentando justificar aos empresários do setor e principalmente a seu eleitorado que sua intenção não é prejudicar ninguém. (Gazeta Montense)

www.gmontense.com.br





Feira do Santa Tereza em clima de Carnaval

A Feira do Mercado de Origem do Santa Tereza dá o tom da folia logo no início de 2026 e retorna às atividades com um convite irresistível ao público: música, cultura e sabores que unem Minas Gerais e Bahia, em um verdadeiro esquenta para o Carnaval de Belo Horizonte. Nos dias 10 e 11 de janeiro, o tradicional mercado reabre suas portas com o Festival Minas com Bahia, evento que marca oficialmente o início do pré-carnaval da capital mineira dentro da feira. (MG Turismo – Belo Horizonte)

https://mgturismo.com.br/feira-do-mercado-de-origem-do-santa-tereza-abre-2026-em-clima-de-carnaval-com-o-festival-minas-com-bahia/





Tropeiro na lista dos melhores do mundo

O feijão tropeiro, um dos pratos mais tradicionais da culinária mineira, ganhou destaque internacional ao aparecer no TasteAtlas Awards 25/26. A receita brasileira conquistou a 5ª posição no ranking mundial de melhores pratos de vegetais, com nota 4,29, ao lado de preparos clássicos de países como Itália, Portugal e Índia. Símbolo da gastronomia de Minas Gerais, o feijão tropeiro tem origem no período colonial e está diretamente ligado à história dos tropeiros, comerciantes que cruzavam longas distâncias a cavalo transportando mercadorias. (Correio do Cento Oeste – Arcos)

https://www.jornalcco.com.br/feijao-tropeiro-entra-na-lista-dos-melhores-pratos-do-mundo





Multa paga com doação de sangue

Começou a tramitar, na Câmara Municipal de Juiz de Fora um Projeto de Lei que converte a penalidade de multas de trânsito em pagamento com a doação de sangue nos hemocentros da cidade. Pela proposta, uma multa leve de três pontos ou uma multa média de quatro pontos poderá ser paga com duas doações, no caso de homens, e uma doação, no caso de mulheres; uma multa grave de cinco pontos poderá ser paga com três doações, no caso de homens, e duas doações, no caso de mulheres. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/politica/08-01-2026/multas-transito-sangue.html





Vestibular da Uemg é o mais concorrido

Em um cenário onde a disputa por vagas em cursos de Medicina nas universidades públicas brasileiras atinge níveis recordes, o vestibular da Unidade de Passos da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) se destaca como o mais competitivo do país para o ano de 2026. De acordo com um levantamento divulgado pelo "Centro de Vestibulares", uma plataforma especializada em análises de processos seletivos, o curso registrou impressionantes 379,63 candidatos por vaga – um índice que supera até mesmo instituições tradicionais como USP, Unicamp e Unesp. (Observo – Passos)

https://www.observo.com.br/vestibular-de-medicina-da-uemg-em-passos-e-o-mais-concorrido-do-brasil-em-2026