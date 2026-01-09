Lei proíbe exigência de dados pessoais para venda de produtos e serviços em Minas. O objetivo da norma é coibir práticas abusivas (Foto: Luiz Santana/Almg)



COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br





Norma reforça direitos do consumidor em MG

Foi publicada no Diário Oficial do Estado, a Lei que proíbe estabelecimentos comerciais de condicionarem a venda de produtos ou a prestação de serviços ao fornecimento de dados pessoais do consumidor. De acordo com o texto, a exigência de dados pessoais só poderá ocorrer nos casos em que houver obrigatoriedade prevista em lei. A proposta recebeu contribuições de parlamentares da Assembleia Legislativa e está em conformidade com a legislação federal, especialmente com a Lei nº 13.709, de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Balcão News)

Presidente da Câmara deixa o cargo

A Câmara Municipal de Varginha realizou uma sessão extraordinária para analisar o pedido de cassação do presidente da Casa, o vereador Marco Antônio de Souza, Marquinho da Cooperativa. O pedido foi formulado por Luiz Felipe Lisboa, vítima de um atropelamento supostamente causado pelo parlamentar, que, segundo relatos, teria se evadido do local do acidente. Diante da pressão popular e do processo legal em curso, o vereador optou por renunciar ao cargo de presidente da Câmara. No entanto, ele mantém seu mandato como vereador, situação que não interrompe o andamento do processo de cassação. (O Debate – Varginha)

Papa nomeia bispo diocesano

O Papa Leão XIV aceitou, nesta quinta-feira (08/01), o pedido de renúncia ao governo pastoral da Arquidiocese de Juiz de Fora, apresentado por dom Gil Antônio Moreira, e nomeou novo arcebispo de Juiz de Fora, dom Marco Aurélio Gubiotti, transferindo-o da Diocese de Itabira-Fabriciano. Dom Marco Aurélio Gubiotti nasceu em 21 de outubro de 1963, em Ouro Fino, na Arquidiocese de Pouso Alegre. Estudou filosofia no Seminário Arquidiocesano Nossa Senhora Auxiliadora em Pouso Alegre e Teologia na Faculdade Dehoniana em Taubaté (Jornal Classivale).

Viçosa amplia captação de água

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Viçosa iniciou os trabalhos para a implantação da Estação de Tratamento de Água 3 (ETA 3), que será construída na comunidade de Mainarte, na divisa com Paula Cândido, às margens do Rio Turvo Limpo. A nova estação permitirá a captação de água em um dos principais afluentes da cidade, ampliando a diversidade de mananciais e fortalecendo o sistema de abastecimento, especialmente em períodos de estiagem. A ETA 3 terá papel estratégico na regularidade da distribuição de água tratada em Viçosa. (Folha da Mata)

Norte quer manter as agências

A Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams) está articulando uma estratégia para garantir a continuidade do funcionamento das agências dos Correios no Norte de Minas. O objetivo é evitar o fechamento de unidades consideradas deficitárias e assegurar que a população continue tendo acesso a serviços essenciais de postagem e entrega de encomendas. Em reunião com o gerente regional dos Correios, representantes da entidade foi apresentado o projeto “Correios Essencial”, que prevê cooperação técnica entre os Correios e os municípios para manter o atendimento mesmo em localidades com baixa demanda. (Novo Jornal de Notícias)

Saúde prevê pico da dengue em abril

Com a chegada do período de maior transmissão de arboviroses e doenças respiratórias, o Governo de Minas Gerais afirma ter reforçado a estrutura da rede pública para enfrentar o aumento de casos esperado entre fevereiro e abril. As medidas foram detalhadas pelo secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, em apresentação realizada na quinta-feira, 8 de janeiro de 2026. Segundo Baccheretti, a previsão epidemiológica para 2026 indica que o pico da dengue deve ocorrer em abril, diferente de 2025, quando foi registrado em março. (Jornal da Manhã – Uberaba

https://jmonline.com.br/geral/saude-de-minas-preve-pico-da-dengue-em-abril-e-anuncia-novo-dia-d-contra-o-aedes-em-28-de-fevereiro-1.581563