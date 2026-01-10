

Consórcio amplia bases do Samu

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas anunciou uma alteração no horário da cerimônia oficial de inauguração das novas bases descentralizadas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A mudança, considerada pontual, não altera a programação geral da solenidade, que marca um importante avanço para a rede de urgência e emergência da região Norte de Minas. A inauguração das novas bases descentralizadas representa um passo estratégico para ampliar e agilizar o atendimento pré-hospitalar, reduzindo o tempo de resposta às ocorrências e garantindo maior cobertura assistencial aos municípios consorciados. (Gazeta Norte Mineira)

Mares Guia pode ser novidade no pleito

Estaria cada vez mais iminente o acordo que está sendo alinhavado pelo grupo político do vice-governador Mateus Simões e os bolsonaristas. O tema envolveria a indicação de um nome para disputar uma das vagas ao Senado, cuja escolha deveria ser do ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Por outro lado, vem sendo mencionado o nome do ex-ministro e ex-vice-governador Walfrido dos Mares Guia como trunfo nesse pleito para figurar na lista de interessados pela sucessão de Zema. O nome dele já teria sido levado diretamente ao presidente Lula, caso o senador Pacheco resolva sair do páreo na corrida à peleja estadual deste ano. (Edição do Brasil)

Reunidas contempla clientes com prêmios

Reunidas realizou nesta sexta-feira, dia 09, o sorteio de três motocicletas 0km para clientes das cidades de Nanuque, Carlos Chagas e Teófilo Otoni. O evento aconteceu no Posto Reunidas de Nanuque e reuniu clientes e parceiros da empresa. Os ganhadores foram das três cidades participantes. Em Nanuque, a empresa contemplada foi a ANR. Já em Carlos Chagas foi Joaquim Silveira e Tiago de Figueira Souza de Teófilo Otoni, os vencedores também foram definidos durante o sorteio realizado no local. (Jornal Em Tempo – Nanuque)

Cooperativa fortalece economia de Cabo Verde

O Sicredi comemora, neste mês, dois anos de presença em Cabo Verde, reforçando seu orgulho em fazer parte da comunidade e reafirmando o compromisso com o futuro do município. Ao longo desse período, a cooperativa tem contribuído ativamente para o fortalecimento da economia local, o desenvolvimento de empresas e do agronegócio, além da realização de sonhos. (Folha Regional – Muzambinho)

Ouro Preto amplia coleta seletiva

Ouro Preto deu um importante passo no cuidado com o meio ambiente: na última quarta-feira (7), aconteceu a inauguração de um espaço voltado para o fortalecimento da coleta seletiva. Trata-se de um Galpão de Triagem de Resíduos Sólidos, que representa melhoria direta em ações para a preservação ambiental e na infraestrutura de trabalho dos catadores. O município de Ouro Preto, atualmente, conta com quatro associações de catadores, são elas: a Associação da Rancharia, a Associação do Padre Faria, a Associação do Alto Rio das Velhas e a Associação de Antônio Pereira. (O Liberal – Ouro Preto)

Carnaval volta em Timóteo

Na quarta-feira, 7, a Prefeitura realizou na quadra do CMEI -EJA (Secretaria Municipal de Educação), o lançamento oficial do Carnaval de Timóteo 2026, marcando a contagem regressiva para a retomada da maior festa popular da cidade. Depois de mais de uma década sem ocupar o coração da cidade, o Carnaval de Timóteo está de volta ao Centro-Norte, entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 2026. A festa, que já foi considerada uma das melhores de Minas Gerais, retoma suas origens e promete cinco dias de intensa programação cultural e musical. (Portal Silmara de Freitas)

