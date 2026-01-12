Fotos: IEF / Divulgação







COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br





Parque recebe 50 mil visitantes

O Parque Estadual do Rio Doce, um dos mais importantes remanescentes de Mata Atlântica de Minas Gerais, alcançou em 2025 um marco histórico ao ultrapassar a marca de 50 mil visitantes. O número representa o maior registro dos últimos 31 anos, desde o início do controle sistemático de dados de visitação, implantado em 1994. O resultado expressa um crescimento significativo em relação aos dados históricos da unidade. Até então, o maior volume havia sido registrado no ano 2000, com cerca de 32 mil visitantes. (Jornal Classivale)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/5181/parque-estadual-do-rio-doce-bate-recorde-historico-e-ultrapassa-50-mil-visitantes-em-2025





Governo veta promoção por escolaridade

O governador Romeu Zema vetou integralmente o Projeto de Lei que autorizava a promoção por escolaridade adicional para servidores do ensino superior de Minas Gerais. O projeto, aprovado por unanimidade pelos deputados estaduais em dezembro na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, previa a promoção para cargos como analista universitário, técnico universitário, auxiliar administrativo universitário, analista universitário da saúde, técnico universitário da saúde e médico universitário. (Balcão News – Belo Horizonte)

https://balcaonews.com.br/2026/01/12/zema-veta-projeto-que-concede-promocao-por-escolaridade-a-servidores-do-ensino-superior/





JF licita projeto para Hospital

A Prefeitura de Juiz de Fora publicou no sábado (10) o edital de licitação para contratar a empresa que vai elaborar projetos arquitetônicos necessários para dar início às obras do novo HPS (Hospital de Pronto Socorro). O prédio deverá ocupar o mesmo espaço daquele projetado para o Hospital Regional, que teve sua construção paralisada em 2017. O valor estimado para a contratação é de R$ 4.647.738,25, por meio do convênio entre a PJF e o Governo do Estado de Minas Gerais. “A previsão é que o certame seja realizado no dia 10 de março, com a contratação da empresa vencedora ainda no mesmo mês. Após a assinatura da ordem de serviço, o prazo para a entrega dos projetos será de até 12 meses”, destacou a PJF. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/10-01-2026/pjf-publica-edital-de-licitacao-para-projeto-do-novo-hps-ao-custo-de-r-5-milhoes.html





Seca faz Furnas reduzir vazão

Devido à falta de chuvas, a vazão máxima média mensal do reservatório de Furnas, para produção de energia, foi reduzida para 500 metros cúbicos por segundo, por determinação da Agência Nacional de Águas. A medida foi necessária uma vez que, mesmo no período chuvoso, o volume útil da represa não tem ultrapassado os 32%, o que configura "Faixa de Atenção". Dessa forma, uma resolução da ANA estabelece a diminuição do uso da água na produção de energia para minimizar impactos para outras atividades econômicas que dependem do lago. (Observo – Passos)

https://www.observo.com.br/vazao-da-hidreletrica-de-furnas-e-reduzida-por-causa-do-baixo-nivel-do-reservatorio





Caratinga mantém exportações

Caratinga encerrou o período de janeiro a dezembro de 2025 com superávit de US$ 171 milhões em sua balança comercial, mantendo resultado positivo no comércio exterior, mesmo diante da retração no valor exportado em comparação com o ano anterior. Os dados são do sistema Comex Stat, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Ao longo de 2025, o município exportou US$ 172,9 milhões, volume 13,6% menor que o registrado em 2024. Já as importações somaram US$ 1,9 milhão, apresentando crescimento de 19,4% na mesma base de comparação. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/cidade/mesmo-com-queda-nas-exportacoes-caratinga-mantem-saldo-positivo-no-comercio-exterior/





Agricultora aposta na produção de farofa

A idade e as condições de saúde não são limitações para a produtora Maria das Graças Polesca Teixeira. Aos 84 anos, ela se dedica à produção de farofa e à criação de galinhas caipiras, na Fazenda Vitória, em Santo Antônio do Grama. Criada no meio rural, ela se afastou das atividades durante um tempo para ser professora. A oportunidade de voltar às origens surgiu após a aposentadoria. Farinha de mandioca, sal, óleo, cebola e amor são os ingredientes que Maria das Graças e as filhas utilizam para produzir mais de 30 potes da iguaria semanalmente. (Estrada Nacional)

https://www.estradanacional.info/post/agricultora-aposta-na-produ%C3%A7%C3%A3o-de-farofa-e-na-cria%C3%A7%C3%A3o-de-galinhas-caipiras-para-superar-problema-de