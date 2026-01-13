Foto: Reprodução Portal MPA





COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br





Sancionada doação de hospital de Divinópolis

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, sancionou nesta segunda-feira (12) o projeto de lei que autoriza o Governo do Estado a doar o imóvel do Hospital Regional de Divinópolis à Universidade Federal de São João del-Rei. O hospital será destinado ao funcionamento exclusivo da unidade de saúde. Além disso, o governador assinou um despacho solicitando que a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais adote as providências necessárias para a conclusão do processo. (Portal MPA)

https://www.sistemampa.com.br/noticias/divinopolis/urgente-governador-romeu-zema-sanciona-lei-que-autoriza-doacao-do-hospital-regional-de-divinopolis-a-ufsj/





Uberlândia entre os mais procurados

Uberlândia segue como um dos principais destinos de Minas Gerais para quem viaja de ônibus. De acordo com uma pesquisa da Buser, plataforma de fretamento colaborativo, a cidade ocupou a segunda posição entre as mais buscadas do estado, ficando atrás apenas de Belo Horizonte, tanto em 2024 quanto em 2025. O levantamento considera os 10 destinos mais procurados pelos usuários da Buser em Minas Gerais e reforça a relevância de Uberlândia no cenário turístico e de mobilidade regional. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/39625/uberlandia-foi-o-segundo-destino-mais-buscado-de





Vigilância de Ipatinga vai às ruas

Na última semana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou a Resolução nº 32/2026 proibindo, de forma preventiva, a comercialização, distribuição e uso de lotes específicos de fórmulas infantis. Em Ipatinga, a resposta foi imediata. Logo após o alerta nacional, equipes da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde saíram às ruas, nesta segunda-feira (12), percorrendo estabelecimentos comerciais com celeridade e rigor. Os fiscais orientaram comerciantes, verificaram estoques e garantiram a retirada dos produtos afetados das prateleiras. (Portal Silmara de Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/vigilancia-sanitaria-de-ipatinga-vai-as-ruas-apos-risco-de-contaminacao-em-formula-infantil/





Cinco municípios têm ganho no FPM

Minas Gerais inicia 2026 com saldo positivo no Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O Estado se consolida como o terceiro do País com maior número de cidades que evoluíram em repasse. Esmeraldas, Frutal, Santa Margarida, Teófilo Otoni e Viçosa apresentaram ganho de coeficiente. O avanço no montante contribui em movimentos importantes de urbanização e crescimento populacional nas respectivas regiões. Os dados constam em estudo publicado pela Confederação Nacional de Municípios. A primeira parcela, referente ao mês de janeiro, foi transferida na sexta-feira. (Diário do Comércio).

https://diariodocomercio.com.br/politica/fpm-recursos-cinco-cidades-minas-gerais-ganho-coeficiente/





CTA de Sabará recebe investimentos

O Governo de Minas vai destinar mais de R$ 4,3 milhões à Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) para serem aplicados em melhorias nas estruturas da corporação, entrre as quais está o no Centro de Treinamento Avançado (CTA), em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O anúncio do repasse do investimento para a corporação foi realizado, nesta segunda-feira (12/1), pelo governador Romeu Zema e pelo vice-governador Mateus Simões, durante a abertura oficial do 6º Curso de Operações Especiais (COP) da Polícia Civil. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/54003/governo-de-minas-investira-mais-de-r-4-3-milhoes-em-melhorias-estruturais-para-a-policia-civil





Drones fazem “pente fino” na rede elétrica

A inspeção da rede elétrica em Minas Gerais está passando por uma transformação tecnológica que garante precisão ao processo de manutenção preventiva e corretiva da companhia. A Cemig já utiliza 99 drones como aliados no monitoramento de suas redes de distribuição e linhas de alta e média tensão, ampliando o acerto das análises, aumentando a segurança das equipes de campo e acelerando o diagnóstico de defeitos, especialmente em locais de difícil acesso. (Folha Regional)

https://afolharegional.com.br/noticias/drones-da-cemig-sao-pente-fino-na-inspecao-da-rede-eletrica-em-minas-gerais/