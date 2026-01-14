Foto: Divulgação CMGV



Câmara compra prédio dos Correios

Em um movimento histórico para o legislativo municipal, a Câmara de Vereadores de Governador Valadares oficializou a compra do icônico prédio dos Correios, no centro da cidade. A aquisição, no valor de R$ 8 milhões, resolve um problema crônico de infraestrutura e fragmentação, além de representar um "presente" para os 88 anos da cidade. Atualmente, o legislativo opera de forma improvisada e dividida em três locais: um andar cedido na Prefeitura e dois imóveis alugados. A mudança para a sede própria permitirá unificar gabinetes e administrativo, gerando uma economia estimada em R$ 1 milhão por ano aos cofres públicos com o fim de aluguéis e custos logísticos duplicados. (Jornal da Cidade)

https://jornaldacidadevalesdeminas.com/jornal/edicao-1277/





Pouso Alegre tem recorde de empresas

A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, informa que o município alcançou, em 2025, o maior número de empresas abertas de toda a série histórica. De acordo com dados do Mapa de Empresas, painel oficial do Governo Federal, foram 4.757 novas empresas abertas ao longo do ano, consolidando Pouso Alegre como um dos principais polos de empreendedorismo do Sul de Minas. O resultado representa um crescimento de 9% em relação a 2024, quando foram registradas 4.358 aberturas. (Pouso Alegre em Foco)

https://pousoalegreemfoco.com.br/noticia/3302/pouso-alegre-registra-recorde-historico-de-abertura-empresas-em-2025





Cerveja de JF conquista prêmio internacional

Tradição cervejeira e devoção religiosa dividem o mesmo espaço em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. No porão da Igreja Nossa Senhora da Glória funciona, há mais de 130 anos, a Cervejaria Hofbauer, que vem ganhando destaque no cenário nacional e internacional. A mais recente conquista foi a medalha de ouro com a cerveja Weissbier no Brazilian International Beer Awards, realizado em novembro do ano passado, durante o Bahia Beer Festival. O concurso é considerado o maior da América Latina voltado a bebidas independentes. (Balcão News)

https://balcaonews.com.br/2026/01/13/hofbauer-cervejaria-centenaria-de-juiz-de-fora-conquista-premio-internacional/





Assinada concessão Ouro Preto-Mariana

O consórcio Rota da Liberdade e o Governo de Minas, atráves do governador Romeu Zema e o vice-governador Mateus Simões, participaram, nesta segunda-feira (12), em Belo Horizonte, da assinatura do contrato de concessão do Lote Rodoviário Ouro Preto–Mariana, que recebeu o nome de Via Liberdade. O projeto, conduzido pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), é considerado um dos maiores investimentos em infraestrutura rodoviária do estado e marca um novo ciclo de desenvolvimento para a mobilidade, o turismo e a economia da região. O consórcio Rota da Liberdade, vencedor do leilão realizado em setembro de 2025, na Bolsa de Valores (B3), em São Paulo, será responsável pela gestão de 190 quilômetros de rodovias, ligando a Região Metropolitana de Belo Horizonte a Rio Casca, na Zona da Mata. (Por Dentro de Minas)

https://pordentrodeminas.com.br/noticias/gerais/2026/01/consorcio-rota-da-liberdade-e-governo-de-minas-assinam-concessao-da-br-356-lote-ouro-preto-mariana/?utm_source=whatsapp&utm_medium=Refer%C3%AAncia&utm_term=gerais





Monte Carmelo terá Feira do Cerrado

Antecipando o período de colheita, a Cooxupé realiza nos dias 4 e 5 de fevereiro, em Monte Carmelo-MG, a Feira do Cerrado 2026. Promovida em uma das regiões mais estratégicas da cafeicultura nacional, o Cerrado Mineiro, a feira chega à sua 11ª edição como uma referência para o setor, ao reunir oportunidades de negócios, acesso a soluções e troca de conhecimento voltados ao fortalecimento da produtividade e da gestão das lavouras. A região do Cerrado Mineiro se destaca pela qualidade do café produzido e pela relevância econômica da atividade. (Jornal da Região – Guaxupé)

https://www.jornaldaregiaoonline.com.br/feira-do-cerrado-2026-antecipa-solucoes-e-prepara-cafeicultores-do-cerrado-mineiro-para-desafios-da-proxima-colheita





Arcos distribuiu 300 óculos

No período de outubro a dezembro de 2025, a Secretaria Municipal de Saúde em Arcos realizou a Campanha dos Óculos, tendo distribuído 300 unidades à população. De acordo com informação obtida na Secretaria, foram disponibilizados diversos modelos, respeitando os limites de valor estabelecidos pela campanha. Para pacientes com idade até 18 anos, o atendimento foi realizado por meio do Programa Miguilim, custeado pelo Estado de Minas Gerais, em parceria com o Município. (Correio do Centro Oeste – Arcos)

https://www.jornalcco.com.br/secretaria-municipal-de-saude-em-arcos-distribui-300-oculos-em-3-meses