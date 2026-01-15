Com 1.600 quilômetros e quase 200 cidades, a maior rota turística do Brasil encanta visitantes de todas as idades

Viajar pede um destino que ofereça diversidade de experiências, aprendizado, lazer e boas memórias. Nesse contexto, a Estrada Real se destaca como uma opção completa. Com 1.600 quilômetros de extensão e 199 cidades distribuídas entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, o roteiro reúne patrimônio histórico, paisagens naturais, gastronomia regional e hospitalidade, agradando públicos de todas as idades.

Criada há mais de 300 anos para transportar ouro e diamantes do interior mineiro até os portos fluminenses, a Estrada Real se transformou, ao longo do tempo, em um dos principais símbolos do turismo cultural e sustentável do país. Atualmente, o trajeto é composto por quatro caminhos oficiais — Caminho Velho, Caminho Novo, Caminho dos Diamantes e Caminho do Sabarabuçu —, cada um com características próprias, cenários variados e narrativas que ajudam a contar a história do Brasil.

Ao longo da rota, o visitante encontra cidades históricas, igrejas barrocas, museus, ateliês de artesanato, fazendas centenárias, trilhas, serras e cachoeiras. A diversidade de atrativos permite desde passeios culturais e educativos até experiências voltadas ao contato com a natureza e ao descanso, tornando a Estrada Real um destino versátil para diferentes perfis de viajantes.

Crescimento do turismo fortalece a Estrada Real como destino

Mesmo sem a atualização dos dados de 2025 pelo Observatório do Turismo de Minas Gerais, os números mais recentes indicam que o desempenho do turismo no estado não apenas se manteve, como ganhou fôlego em 2024. O resultado consolida Minas Gerais como líder nacional do setor pelo segundo ano consecutivo.

De acordo com dados do Observatório do Turismo, vinculado à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult-MG), mais de 32 milhões de turistas visitaram o estado ao longo de 2024. O crescimento registrado foi 100% superior à média nacional no mesmo período, evidenciando a força do turismo mineiro no cenário brasileiro.

O avanço também se reflete no fluxo internacional. Em 2024, Minas Gerais recebeu 42,6 mil turistas estrangeiros, número que representa um aumento de 10,6% em relação a 2023. O cenário reforça a relevância de destinos históricos e culturais, como a Estrada Real, no fortalecimento da atividade turística e na atração de visitantes de diferentes partes do mundo.

Passaporte transforma a viagem em uma jornada interativa

O Passaporte Estrada Real transforma o percurso em uma experiência interativa e simbólica para os viajantes. Gratuito, o documento permite registrar cada etapa da viagem, com carimbos coletados a cada cidade visitada em pontos oficiais como centros culturais, lojas e pousadas credenciadas ao longo do trajeto.

Em 2025, o passaporte registrou mais de 60 mil cadastros, com 3.148 emissões realizadas nos locais oficiais de retirada distribuídos pela Estrada Real. Ao longo do percurso, mais de 163 mil turistas circularam pela rota utilizando o passaporte como registro da experiência, reforçando o engajamento dos visitantes com o destino e a proposta de turismo de vivência.

Experiências que criam memórias afetivas

Viajar pela Estrada Real é também uma oportunidade de criar memórias que atravessam gerações. Visitar igrejas centenárias em Ouro Preto, experimentar a gastronomia típica em Tiradentes, explorar trilhas e cachoeiras em Diamantina, conhecer as ladeiras de Sabará ou se encantar com o casario colonial de Paraty são apenas algumas das possibilidades ao longo do caminho.

| A analista financeira Maria Fernanda da Silva, de 43 anos, conta que cada viagem pela Estrada Real é uma forma de se reconectar consigo mesma e com a riqueza cultural do país. Sempre que tem oportunidade, escolhe cidades que fazem parte do circuito. No início deste ano, esteve novamente em Ouro Preto e relata que, a cada visita, se encanta com a beleza presente em cada detalhe, desde o centro histórico até as igrejas, museus, ruas de pedra e a feira de artesanato, experiências que tornam especial cada retorno à cidade.

| Assim como Ouro Preto, Maria Fernanda também conheceu outras cidades da Estrada Real. Para ela, Paraty se destaca por unir, de forma única, a riqueza histórica do seu centro com a beleza do mar, criando um encontro marcante entre cultura e natureza.

Planejamento simples para começar a viagem

Para quem deseja iniciar a experiência, o planejamento é simples. O passaporte pode ser retirado em pontos oficiais mediante apresentação de documento com foto ou emitido diretamente pelo aplicativo. A partir daí, basta escolher o trajeto, definir as paradas e aproveitar as surpresas que surgem ao longo do caminho.

Mais do que um destino de férias, a Estrada Real é uma viagem que permanece na memória e convida a novas descobertas a cada retorno.

Instituto Estrada Real promove desenvolvimento regional há mais de 20 anos

Criado em 1999 e vinculado ao Sistema FIEMG, o Instituto Estrada Real (IER) atua há mais de duas décadas na organização, promoção e gestão do maior roteiro turístico do Brasil. A instituição tem como missão transformar o patrimônio histórico, cultural e natural da antiga rota do ouro e dos diamantes em um produto turístico estruturado, sustentável e capaz de gerar desenvolvimento regional.

Ao longo dos anos, o Instituto tem trabalhado na sinalização dos trajetos, na roteirização turística, no apoio a empreendimentos locais e no incentivo a práticas de turismo responsável. Também é responsável pela gestão do Passaporte Estrada Real e pela articulação com o poder público e a iniciativa privada.

| O Instituto Estrada Real exerce um papel fundamental no fortalecimento da cultura e do turismo de Minas Gerais. Ao valorizar a Estrada Real como um patrimônio vivo, conectamos passado, presente e futuro, promovendo identidade, pertencimento e desenvolvimento regional, afirma Daniel Junqueira, presidente do IER.

| Essa atuação vai muito além da preservação cultural. O Instituto gera oportunidades, incentiva o turismo sustentável, fortalece a economia local e amplia a visibilidade de Minas Gerais no Brasil e no mundo. É um exemplo claro de como cultura, história e turismo caminham juntos, criando impacto positivo e duradouro para o estado e suas comunidades, ressalta.

Com a divulgação contínua de informações e atrativos em seus canais oficiais, o Instituto busca garantir que cada visitante tenha acesso a dados confiáveis, planeje sua viagem com segurança e aproveite tudo o que a Estrada Real tem a oferecer.

Denise Lucas

Imprensa FIEMG