Castelo do Edmar será um hospital

O Grupo Mansur Transplante Capilar confirmou a aquisição do Castelo Monalisa, situado no distrito de Carlos Alves, no município de São João Nepomuceno, a cerca de 60 quilômetros de Juiz de Fora. A propriedade de 192 hectares pertencia originalmente ao ex-deputado Edmar Moreira, tem três lagos naturais e estava anunciada por R$ 50 milhões. A negociação contou com financiamento e foi finalizada no início deste ano, com o objetivo central de instalar um “complexo hospitalar de referência internacional, unindo tecnologia médica de ponta a uma infraestrutura de acolhimento diferenciada”. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/regiao/16-01-2026/transplante-capilar-castelo-complexo-hospitalar.html





Mutirão do INSS em Teófilo Otoni

Agência do INSS em Teófilo Otoni realizou um mutirão de atendimentos neste final de semana, no sábado (17) e domingo (18). Foram ofertadas 240 vagas para o serviço de perícia médica, necessário para o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Benefício por Incapacidade Temporária. Para a ação, foram convocados seis peritos médicos que atuaram de forma virtual, em teleperícia, e mais sete servidores administrativos que atenderam a população. Os interessados nos serviços oferecidos agendaram pelos canais remotos do INSS. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

https://diariotribuna.com.br/?p=32433





Uberlândia adota jornada flexível

As empresas de Uberlândia têm recorrido cada vez mais a jornadas de trabalho flexíveis como estratégia para reter mão de obra, especialmente entre profissionais mais jovens. O modelo híbrido, que combina dias presenciais e home office, deixou de ser uma solução emergencial e passou a integrar de forma definitiva a organização do trabalho em diversos setores da economia local. Esse movimento, embora tenha origem dentro das empresas, já começa a gerar reflexos visíveis fora do ambiente corporativo, influenciando hábitos, circulação urbana e até o consumo em determinadas regiões da cidade. (Regionalzão – Uberlândia)

https://regionalzao.com.br/economia/empresas-de-uberlandia-adotam-jornadas-mais-flexiveis-para-reter-mao-de-obra/





Pouso Alegre faz censo

A Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Secretaria de Políticas Sociais, iniciou o Censo Habitacional 2026. O período de atualizações e novos cadastros segue aberto até o dia 24 de fevereiro e é peça fundamental para a organização dos novos 176 apartamentos do programa Minha Casa, Minha Vida na cidade. O foco do censo são famílias com renda mensal bruta de até R$ 2.850,00 que comprovem morar em Pouso Alegre há pelo menos 5 anos. Além disso, o interessado não pode possuir imóvel próprio. (Pouso Alegre em Foco)

https://pousoalegreemfoco.com.br/noticia/3320/pouso-alegre-inicia-censo-habitacional-2026-para-novos-apartamentos-do-minha-casa-vida





MoC vive ciclo de prosperidade

Montes Claros atravessa um dos momentos mais emblemáticos de sua história recente. Um período marcado por transformações profundas, continuidade administrativa, investimentos estruturantes e, sobretudo, por um sentimento renovado de orgulho coletivo. A cidade, que por muitos anos conviveu com desafios históricos típicos do Norte de Minas, hoje se apresenta mais organizada, confiante e preparada para o futuro. Esse novo ciclo de prosperidade não surgiu por acaso: é fruto de planejamento, decisões políticas consistentes e da convergência entre gestão pública eficiente e iniciativas privadas capazes de mobilizar emoções e identidade. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/montes-claros-vive-novo-ciclo-de-prosperidade-com-legado-administrativo-paixao-pelo-futebol-e-orgulho-coletivo/





Itatiaiuçu terá complexo de reabilitação

O Instituto Inpar vai inaugurar, no dia 30 de janeiro, às 9h, o Complexo de Reabilitação, um novo espaço voltado ao cuidado integral em saúde e bem-estar. Construído pelo Instituto Inpar em parceria com a administração municipal, o complexo tem como objetivo ampliar e fortalecer os serviços de saúde oferecidos à população, proporcionando maior facilidade de acesso e, consequentemente, aumento no número de atendimentos. A construção buscou atender a uma necessidade do município, uma vez que amplia a oferta de serviços de saúde, melhora o acesso da população e possibilita o atendimento a um número maior de usuários. (Folha do Povo – Itatiaiuçu)

https://www.folhapovoitatiaiucu.com/instituto-inpar-inaugura-complexo-de-reabilitacao





