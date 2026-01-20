Foto: Divulgação





Polo automotivo tem recorde de exportações

A Stellantis encerrou o ano de 2025 com resultados extraordinários, marcando um capítulo histórico na sua trajetória na América do Sul. Desde sua fundação em 2021, a empresa não havia registrado tamanhos índices de crescimento nas exportações e na produção. Com mais de 158 mil veículos exportados apenas em 2025, a companhia não apenas superou seus próprios marcos, mas também se consolidou como uma das maiores exportadoras da indústria automotiva da região. (Balcão News)

https://balcaonews.com.br/2026/01/19/stellantis-bate-recorde-historico-de-producao-e-exportacao-na-america-do-sul/





Inflação em Viçosa supera a nacional

O Índice de Preços ao Consumidor de Viçosa (IPC-Viçosa), calculado pelo Departamento de Economia da Universidade Federal de Viçosa (UFV), registrou deflação de -0,20% em dezembro de 2025. Embora inferior à observada em novembro, este foi o segundo mês consecutivo e o terceiro no ano com redução nos preços. Com isso, a inflação acumulada de 2025 chegou a 7,34%, superando os 4,26% registrados no índice nacional (IPCA), utilizado como parâmetro oficial pelo governo. (Folha da Mata – Viçosa)

https://www.folhadamata.com.br/inflacao-em-vicosa-supera-media-nacional-e-chega-a-734-em-2025





Unifemm reduz estrutura

O Centro Universitário de Sete Lagoas – Unifemm passa por um processo contínuo de mudanças estruturais, administrativas e acadêmica há mais de dois anos. Medida essencial para dar mais sustentabilidade financeira, manter os compromissos em dia e, principalmente, atender a exigências do Ministério Público de Minas Gerais para que uma parte do terreno da instituição seja vendida. A ideia é fazer caixa para quitar dívidas acumuladas há mais de uma década. Neste sentido, foi preciso descontinuar cursos que não se sustentavam com as mensalidades pagas pelos alunos. (Sete Dias)

https://www.setedias.com.br/unifemm-reduz-estrutura-para-equilibrar-contas/





Délio Rocha deverá denominar rodovia

O deputado estadual Carlos Pimenta protocolou, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o Projeto de Lei que propõe denominar Rodovia Délio Rocha o trecho da LMG-713 compreendido entre o trevo da MGC-418 e o perímetro urbano do município de Serra dos Aimorés, no Vale do Mucuri. Na justificativa do projeto, o parlamentar destaca a trajetória e a relevância do empresário Délio Rocha para o desenvolvimento econômico e social da região. Natural do Espírito Santo, ele chegou à região de Nanuque na década de 1960 e construiu uma carreira de destaque no setor sucroalcooleiro, com atuação nacional, especialmente na produção de etanol. (Em Tempo – Nanuque)

https://jornalemtempo.com/rodovia-delio-rocha





Timóteo terá núcleo de proteção

Teve início no bairro Cachoeira do Vale o trabalho de cadastramento dos moradores para a implantação do primeiro Núcleo de Proteção e Defesa Civil de Timóteo. A iniciativa, que será gerida pela própria comunidade, marca o primeiro passo de uma estratégia preventiva do município para enfrentar os desafios do período chuvoso. O objetivo é aproximar a população das ações de prevenção e resposta a desastres, fortalecendo a organização comunitária em áreas suscetíveis a enchentes e alagamentos. (Diário do Rio Doce)

https://drd.com.br/timoteo-inicia-cadastramento-para-implantacao-do-nucleo-de-protecao-e-defesa-civil/





Santa Casa de Patrocínio recebe verbas

O Hospital Santa Casa de Patrocínio recebe mais de R$ 600 mil para a área da saúde pública oriundos de diferentes frentes de custeio. Parte do montante é oriunda de emendas parlamentares destinadas à realização de cirurgias eletivas. Outro repasse vem por resolução da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e é direcionado ao atendimento de urgência e emergência. O investimento será utilizado na estrutura e nos serviços do setor. A aplicação será acompanhada pelo poder público. (Jornal de Patrocínio)

https://www.jornaldepatrocinio.com/hospital-santa-casa-recebe-mais-de-r-600-mil-para-cirurgias-eletivas-e-atendimento-de-emergencias





Santos Dumont cadastra empresas

A Prefeitura de Santos Dumont iniciou no início desta semana o cadastro das empresas de laticínios do município. Segundo a Prefeitura, a medida tem como objetivo fazer o cadastro detalhado dos laticínios e conhecer in loco as condições operacionais, estruturais e sanitárias de cada estabelecimento, de modo a assegurar a conformidade com as normas sanitárias vigentes e promover o desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva local. (Portal 14B)

https://portal14b.com.br/Publicacao.aspx?id=643910





