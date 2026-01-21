FAEMG SENAR | Divulgação

A crise no setor leiteiro, agravada ao longo de 2025 e com reflexos que se estenderam para 2026, levou o Sistema Faemg Senar a intensificar ações institucionais, políticas e técnicas em defesa dos produtores rurais de Minas Gerais. Diante da queda no preço pago ao produtor e do aumento expressivo das importações de leite em pó, a entidade manteve atuação constante junto ao Governo Federal, ao Congresso Nacional e a organizações representativas do setor agropecuário.

Entre as iniciativas, o Sistema Faemg Senar promoveu, no fim de novembro de 2025, uma live especial para discutir a crise do leite, reunindo produtores, lideranças e autoridades. O encontro apresentou dados que evidenciaram o desequilíbrio do mercado: enquanto a produção nacional cresceu cerca de 10%, o consumo interno avançou apenas 2%, ao mesmo tempo em que as importações registraram alta de 7%.

Como desdobramento da mobilização, o Sistema Faemg Senar organizou uma caravana com aproximadamente 60 produtores para participar, no dia 3 de dezembro, de uma audiência pública em Brasília, requerida pela deputada federal Ana Paula Leão. A iniciativa teve como objetivo pressionar o Governo Federal diante do agravamento da concorrência com o leite em pó importado, principalmente da Argentina e do Uruguai.

| Para o presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio de Salvo, a mobilização precisava ser estratégica. Ele destacou que não adianta adotar ações impulsivas, sendo necessário atuar com inteligência, união e presença política para que o governo compreenda a gravidade da situação e os prejuízos causados aos produtores de leite, reforçando que a articulação institucional é fundamental para transformar o cenário com apoio político e base técnica.

A audiência e as ações de articulação contaram com a participação do secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Thales Fernandes; do presidente da Comissão Técnica de Pecuária de Leite da Faemg, Jônadan Ma; e do assessor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Guilherme Dias. Os representantes reforçaram a importância da união entre produtores, entidades e governos estaduais, além do papel do processo antidumping como instrumento legal para reequilibrar o mercado.

Investigação antidumping e articulação política

A atuação do Sistema Faemg Senar esteve diretamente ligada ao acompanhamento do processo antidumping conduzido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Após a abertura da investigação, em dezembro de 2024, o setor enfrentou novo revés em agosto de 2025, quando uma mudança na metodologia de análise passou a comparar apenas o leite em pó importado com o nacional. Essa alteração resultou em um aumento de 28% nas importações entre agosto e setembro e em nova queda nos preços pagos ao produtor.

Diante desse cenário, a Faemg, ao lado da CNA e da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), participou de reuniões com autoridades federais e contribuiu com a apresentação de novas provas técnicas. Ao longo de 2025, foram realizadas três audiências públicas, fortalecendo a pressão institucional por medidas emergenciais.

O esforço resultou em um avanço importante no início de dezembro, após reunião no MDIC, em Brasília, com a presença do ministro Geraldo Alckmin e de representantes do setor. Segundo Jônadan Ma, houve a reversão do entendimento técnico que poderia interromper a investigação antidumping contra as importações de leite em pó da Argentina e do Uruguai. Com isso, o processo seguiu em andamento, abrindo a possibilidade de adoção de tarifas provisórias enquanto a apuração continuava.

Histórico de mobilização do setor

A mobilização liderada pelo Sistema Faemg Senar em 2025 deu continuidade a um histórico de ações em defesa da pecuária leiteira. Em março de 2024, o movimento Minas Grita pelo Leite reuniu mais de 7 mil produtores rurais no Expominas, em Belo Horizonte, além de sindicatos, cooperativas e autoridades políticas. Na ocasião, foi assinado um manifesto com reivindicações como a suspensão de importações subsidiadas, renegociação de dívidas, inclusão permanente do leite em programas sociais e ampliação da fiscalização.

O Sistema Faemg Senar segue reforçando o diálogo institucional, a mobilização dos produtores e o acompanhamento técnico das políticas públicas. As ações realizadas ao longo de 2025 demonstram a atuação constante da entidade diante dos movimentos do mercado e o empenho em buscar soluções legais e estruturais para proteger a renda dos produtores de leite e a sustentabilidade da atividade em Minas Gerais.