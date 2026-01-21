Foto: Reprodução Adobe Stock / Pedro Truffi Viotti de Almeida / DC





Arrecadação em Minas avança 7,2%

O governo de Minas Gerais acumulou R$ 113,2 bilhões em arrecadações gerais em 2025, registrando alta de 7,2% frente aos R$ 105,5 bilhões registrados em 2024. A ampliação foi impulsionada principalmente pelos setores de combustível e energia, além do forte impacto da cadeia produtiva do agronegócio. Os dados foram coletados pela Secretaria de Estado de Fazenda (SEF) e analisados por tributaristas. Principal fonte de receita, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) apresentou um aumento de 7,19% no último ano, saltando de R$ 79,7 bilhões para R$ 85,51 bilhões. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/economia/arrecadacao-minas-gerais-avanca-totaliza-r-1132-bilhoes-2025/





Eduardo Cunha será candidato em Minas

Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados e figura central no processo que levou ao impeachment da então presidente Dilma Rousseff em 2016, afirmou sua candidatura a deputado federal por Minas Gerais. Analistas apontam que a mudança de domicílio eleitoral do Rio de Janeiro para Minas Gerais não é aleatória. Nos últimos anos, Cunha investiu na montagem de uma rede de rádios evangélicas no estado mineiro, buscando consolidar uma base de apoio no eleitorado religioso. (O Debate – Varginha)

https://www.odebatenoticias.com.br/post/eduardo-cunha-figura-central-da-crise-pol%C3%ADtica-de-2016-anuncia-candidatura-a-deputado-federal-por





Tom Maior leva Uberaba para desfile

Faltando três semanas para o Carnaval 2026, a Tom Maior intensifica os preparativos para o desfile no Grupo Especial de São Paulo. A escola levará para o Sambódromo do Anhembi o enredo “Chico Xavier. Nas entrelinhas da alma, as raízes do céu em Uberaba”, exaltando a trajetória do médium e a cidade mineira que marcou sua história. Atualmente, a Vermelho e Amarelo já está com 100% das alegorias prontas e trabalha nos últimos detalhes das fantasias que vestirão os cerca de 1.500 componentes. (Jornal de Uberaba)

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/138268/uberaba-acompanha-reta-final-da-tom-maior-para-o-carnaval-2026





Caminhada chega domingo em Brasília

O deputado federal Nikolas Ferreira e seu colega parlamentar Gustavo Gayer iniciaram na tarde de segunda-feira, 19, uma marcha a pé até Brasília, cujo objetivo é de mobilizar a opinião público sobre as injustiças praticadas por ministro do STF, membros da PGR e do governo federal. A previsão é que a caminhada termine na Capital Federal, seguida de uma manifestação, fora da área de segurança da penitenciária da Papuda, onde os presos políticos estão encarcerados. Trata-se de uma manifestação de protesto, batizada de “Caminhada pela Justiça e Liberdade” contra prisões injustas relacionadas aos eventos de 8 de janeiro de 2023. (Minas Conexão)

https://minasconexao.com.br/caminhada-iniciada-ontem-em-paracatu-mg-chega-domingo-em-brasilia-e-pede-anistia-para-presos-politicos/





Fluxo de aeroporto mineiro acima da média

Turismo, negócios e destinos naturais impulsionaram o fluxo no BH Airport, principal aeroporto de Minas Gerais, que alcançou um novo marco histórico ao ultrapassar a marca de 13,3 milhões de passageiros em 2025. O resultado reflete a ampliação da conectividade aérea do Estado e consolida o terminal de Confins como um dos principais hubs do País. Ao longo do ano passado, 13.321.159 passageiros embarcaram ou desembarcaram pelo BH Airport, que estabeleceu um novo recorde de movimentação. O volume representa um crescimento de 7,8% em relação a 2024. (Cidade Conecta – Nova Lima)

https://www.cidadeconecta.com/noticias/principal-aeroporto-de-minas-cresce-acima-da-media-nacional-em-2025/





Capital nacional do pijama é de Minas

O município de Borda da Mata é conhecido pelo título de Capital Nacional do Pijama. A cidade é um importante polo de confecção de pijamas há décadas e sua produção é visitada por pessoas de todo o Brasil e, além disso, também trata-se de um importante centro de distribuição e comércio, conectando a produção local a lojas e consumidores em todo o país. Tendo a malharia como fonte vital de empregos e desenvolvimento econômico para a cidade e suas redondezas, Borda da Mata integra o Circuito Turístico das Malhas do Sul de Minas. (Estrada Nacional)

https://www.estradanacional.info/post/sul-de-minas-tem-capital-nacional-do-pijama