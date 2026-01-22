Foto: Jornal Classivale





COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br







Saúde em Ipatinga perto do colapso

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ipatinga opera atualmente com mais de 200% da capacidade, com 44 pacientes internados, segundo dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde. O cenário expõe uma realidade que já se arrasta há meses: superlotação constante, demora no atendimento e pressão sobre profissionais e usuários do sistema. O Hospital Municipal Eliane Martins também enfrenta alta demanda, operando com 105% de ocupação, o que demonstra que o problema não está restrito à UPA, mas afeta toda a rede pública de saúde do município. (Jornal Classivale)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/5212/upa-de-ipatinga-opera-com-mais-de-200-da-capacidade-e-evidencia-colapso-na-saude-publica





Caeté debate parque de exposições

Acontece na próxima quarta-feira, 28, a partir das 9 horas da manhã, no prédio do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) no Bairro Bonsucesso, a Audiência Pública convocada pela Prefeitura para fins de discussão do projeto que cria o Parque de Exposições da cidade. O empreendimento será erguido em terreno cedido pela Associação Clube do Cavalo de Caeté, que tem sede própria na Avenida João Pinheiro, no Centro Histórico da cidade. (Jornal Opinião)

https://www.opiniaocaete.com.br/audiencia-publica-sobre-construcao-de-parque-de-exposicoes-em-caete-acontece-na-proxima-semana/





Cristo de Poços é patrimônio

Foi publicada no Diário Oficial do Estado da última terça-feira (20), a Lei Nº 25.743, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a estátua do Cristo Redentor localizada na Serra de São Domingos, no município de Poços de Caldas. A estátua é um dos principais pontos turísticos e um dos mais reconhecidos cartões-postais da cidade. O projeto tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira, conforme previsto na Lei que instituiu o título de relevante interesse cultural do Estado, a ser conferido pelo Poder Legislativo, por meio de lei específica. (Jornal Mantiqueira)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2026/01/21/cristo-redentor-de-pocos-e-reconhecido-como-patrimonio-de-interesse-cultural-do-estado/



JF tem vencedor no Oscar da Voz

Juiz de Fora e a cidade de Piraúba, na Zona da Mata, foram representadas com vitórias no Society of Voice Arts and Sciences (SOVAS) Awards 2025, considerado o “Oscar da Voz”, no último domingo (18), em Los Angeles. A dubladora Andressa Mello e o locutor Fabiano Vieira foram premiados na 12ª edição da cerimônia, que reúne profissionais da área da voz de todo o mundo em mais de 100 categorias, entre elas animação cinematográfica, dublagem, publicidade, audiolivros e audiodescrição. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cultura/21-01-2026/oscar-da-voz-jf.html





Norte se destaca na Rede Sebrae

A atuação da’’ Rede Aqui Tem Sebrae’’ no Norte de Minas foi reconhecida em âmbito estadual após o desempenho de seus pontos de atendimento render quase quarenta certificações concedidas pelo Sebrae Minas. Ao todo, a regional recebeu 39 selos, dos quais 24 correspondem ao nível máximo de reconhecimento, a categoria Ouro. A certificação integra o Selo Sebrae de Referência em Atendimento, entregue durante cerimônia realizada em Belo Horizonte, na última quarta-feira (10/12). O evento reuniu aproximadamente mil participantes e contemplou 252 parceiros da Rede em todo o território mineiro. (Novo Jornal de Notícias)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/norte-de-minas-se-destaca-na-rede-sebrae/





Transações imobiliárias digitalizadas

A Secretaria Municipal de Fazenda de Divinópolis (Semfaz), informa que desdeo dia 12/01 todas as transmissões de imóveis no município deverão ser realizadas exclusivamente em formato eletrônico. A mudança marca o início da digitalização integral dos processos administrativos relacionados à transferência de bens imóveis urbanos e rurais no município, conforme estabelece a Portaria Semfaz-Sec nº 01, de 8 de janeiro de 2026. (Portal G37)

https://g37.com.br/divinopolis/transmissoes-de-imoveis-em-divinopolis-passa-a-ser-100-online/





Calendário tem calendário de eventos

Shows, festivais, competições esportivas e encontros culturais marcam o calendário de eventos 2026 em Araxá, consolidando o município como um dos principais polos de Minas Gerais. Ao longo do ano, a cidade será palco de atrações que movimentam a economia local, fortalecem a rede hoteleira e ampliam as opções de lazer para moradores e visitantes. Segundo a secretária de Turismo, Alda Sandra, cada evento gera oportunidades para o comércio, bares, restaurantes e empreendedores locais. (Clarim Net)

https://clarim.net.br/calendario-de-eventos-2026-promete-impulsionar-o-turismo-e-a-economia-de-araxa/