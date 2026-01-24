Foto: Cleiton Borges/Secom/PMU



Aeroporto de Uberlândia projeta crescimento

O Aeroporto de Uberlândia iniciou 2026 com uma projeção de crescimento superior a 30% na oferta de assentos ao longo do ano. De acordo com a Aena Brasil, gestora do aeródromo, a ampliação é resultado da criação de novas rotas e do aumento de frequências em voos já existentes, o que vai fortalecer a conectividade da cidade com importantes centros do país. Com as novidades, Uberlândia ampliará sua ligação com os aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, e passará a contar com uma nova rota para Brasília (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/39708/aeroporto-de-uberlandia-projeta-aumento-superior-a-30-na-oferta-assentos-em-2026





Árvores ‘envenenadas’ em Sete Lagoas

Processo que tramita na 1ª Vara Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Sete Lagoas comprova uma rotina de procedimentos irregulares responsáveis pela morte suspeita de duas gameleiras históricas e imunes a corte. As espécies, que chamavam a atenção na Estradas dos Tropeiros esquina com rua Leopoldina, bairro Panorama, não existem mais. Documento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente sugere crime ambiental e caso vira motivo de multas e também de uma forte demanda judicial. (Sete Dias)

https://www.setedias.com.br/envenenadas-morte-de-gameleiras-historicas-tem-indicios-de-crime-ambiental-e-gera-guerra-judicial/





Entidades mineiras defendem democracia

Entidades empresariais de Minas Gerais divulgaram uma nota conjunta em defesa da liberdade, da democracia e do Estado de Direito. O manifesto, assinado por nove importantes organizações representativas do setor produtivo mineiro, reafirma o compromisso com a Constituição Federal, a estabilidade institucional e a preservação das garantias democráticas no país. As entidades destacam a importância da liberdade de expressão, do direito à manifestação pacífica e do respeito às instituições como pilares essenciais para o fortalecimento da democracia e para a segurança jurídica. (Balcão News)

https://balcaonews.com.br/2026/01/24/entidades-empresariais-de-minas-gerais-divulgam-manifesto-em-defesa-da-liberdade-da-democracia-e-do-estado-de-direito/





Tiradentes tem Mostra de Cinema

Com a temática “Soberania Imaginativa”, a 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes teve início neste final de semana. A programação reúne realizadores, críticos, estudantes, profissionais do audiovisual e público em geral em uma agenda intensa e inteiramente gratuita, que articula exibições, debates, encontros formativos e atividades de mercado. A expectativa é receber um público acima de 35 mil pessoas. Neste ano, serão exibidos 137 filmes, sendo 43 longas-metragens e 93 curtas-metragens, todos em pré-estreia de 23 estados. (Edição do Brasil)

https://edicaodobrasil.com.br/soberania-imaginativa-e-o-tema-da-29a-mostra-de-cinema-de-tiradentes/





Jetiquinhonha ganha tratamento de esgoto

A Copasa acaba de entregar um pacote de obras para modernizar e incrementar as estações de tratamento de esgoto dos municípios de Almenara, Joaíma, Mata Verde, Medina e Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha. Foram investidos mais de R$ 6 milhões em melhorias e no aumento da capacidade operacional das unidades, o que beneficiou cerca de 111 mil moradores da região. Os recursos foram destinados à implantação de leitos de secagem de lodo e escuma, valas de aterro de resíduos sólidos, elevatória de recirculação e serviços de urbanização. (Diário Tribuna)

https://diariotribuna.com.br/?p=32496





Fluxo de passageiros tem queda

O fluxo de passageiros no Aeroporto Regional da Zona da Mata (Presidente Itamar Franco), caiu mais de 30% em 2025, na comparação com 2024, declinando de 198 mil viajantes para 136 mil, considerando embarques e desembarques. A concessionária responsável pela administração do espaço atribui a queda, principalmente, à readequação da malha aérea ao longo do período, em decorrência do encerramento das operações da companhia aérea Voepass, após suspensão determinada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), em março do ano passado. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/regiao/23-01-2026/fluxo-passageiros-aeroporto-regional.html





Varginha sedia Congresso Ufológico

A cidade de Varginha sedia, neste final de semana, o Congresso Ufológico Internacional, evento que reúne especialistas do Brasil e do exterior para debater a ufologia. O congresso é realizado com o apoio da Prefeitura Municipal e marca as três décadas de um dos episódios mais famosos da ufologia mundial: a suposta aparição de uma criatura extraterrestre em Varginha em janeiro de 1996. O "Caso Varginha" ganhou repercussão internacional e tornou a cidade um ponto de referência para pesquisadores e curiosos. (O Debate Notícias)

https://www.odebatenoticias.com.br/post/varginha-sedia-i-congresso-ufol%C3%B3gico-internacional-caso-et-de-varginha-30-anos