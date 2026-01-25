Companhia pretende dialogar com representantes de mais de 600 municípios até o fim de fevereiro

A Copasa vai iniciar, nesta terça-feira (27/01), em Belo Horizonte, uma série estratégica de reuniões com prefeitos mineiros para aprofundar o diálogo sobre investimentos, segurança jurídica e os próximos passos da empresa rumo à desestatização. O primeiro encontro foi realizado na sede da Companhia e reuniu gestores municipais para tratar de melhorias operacionais e do cumprimento das metas do Novo Marco Legal do Saneamento.

A meta é que, até o fim de fevereiro, a Copasa dialogue com representantes dos 636 municípios atendidos, alinhando estratégias para alcançar a universalização dos serviços de água e esgoto até 2033, conforme determina a legislação federal.

| A universalização só acontece com uma parceria sólida entre a Copasa e os titulares dos serviços. A missão é construir esse caminho com base na transparência e no planejamento conjunto, garantindo que a evolução da Companhia se traduza em serviços de excelência para a população mineira, afirma Marília Carvalho de Melo.

Segurança jurídica e desenvolvimento regional

Durante os encontros, a Companhia apresenta como o processo de desestatização e o ambiente regulatório vigente podem acelerar obras, ampliar investimentos e promover ganhos operacionais. Para os municípios, o benefício direto está na consolidação de contratos mais robustos, com metas claras, previsibilidade técnica e maior capacidade de planejamento.

A pauta também inclui o impacto social e ambiental do saneamento, com destaque para a continuidade de programas essenciais, como a tarifa social para famílias de baixa renda, o repasse de recursos para políticas municipais, a proteção de mananciais e ações de educação ambiental.

Com a agenda de diálogo permanente, a Copasa busca alinhar expectativas, fortalecer o vínculo com as prefeituras e assegurar que o processo de transição e o aprimoramento dos contratos resultem em mais desenvolvimento regional, saúde pública e qualidade de vida para a população de todas as regiões de Minas Gerais.