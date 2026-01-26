Foto: Defesa Civil de Congonhas



Cava da Vale provoca alagamentos

A CSN informou que na madrugada deste domingo (25), houve uma ocorrência em uma cava pertencente à Vale, o que provocou alagamento de áreas na unidade Pires, em Ouro Preto e Congonhas, de propriedade da CSN Mineração. O alagamento atingiu “o almoxarifado, acessos internos, oficinas mecânicas, área de embarque entre outras áreas e atividades”, afirma a companhia. “Importante ressaltar que todas as estruturas de contenção de sedimentos da CSN Mineração estão operando normalmente”, informou a nota. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/legislacao/ocorrencia-em-cava-da-vale-provoca-alagamentos-em-unidade-pires-da-csn-mineracao/





Nível do Paranaíba acima do normal

O nível do Rio Paranaíba chegou a 7,42 metros no fim da tarde de sábado, 24. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Patos de Minas realizam medições diárias e acompanham o aumento do volume de água. Até o momento, não há registro de alagamentos em áreas habitadas. De acordo com o boletim diário da Defesa Civil, a cota de inundação é de 9,13 metros. Apesar do nível ainda estar abaixo desse limite, a elevação registrada nas últimas horas mantém os órgãos de segurança em estado de alerta. (Patos Notícias)

https://patosnoticias.com.br/rio-paranaiba-esta-a-742-metros-acima-do-normal-neste-sabado/





Estação Futuro inaugurada em Itabirito

Itabirito passou a contar oficialmente com um novo espaço dedicado à inovação, ao empreendedorismo e ao desenvolvimento econômico. Na última quarta-feira (21) foi inaugurada a Estação Futuro – Hub Itabirito, iniciativa idealizada pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, com o objetivo de fortalecer a cidade como um polo de articulação entre ideias, projetos e soluções que impactam positivamente o futuro do município e da região. (O Liberal – Ouro Preto)

https://oliberalinconfidentes.com.br/itabirito/estacao-futuro-e-inaugurado-em-itabirito-e-marca-a-chegada-de-um-novo-hub-de-inovacao-na-cidade/





Itatiaiuçu tem queda na compensação

A Agência Nacional de Mineração arrecadou R$ 7,91 bilhões em Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) em 2025. O montante representa a segunda maior marca da série histórica, ficando atrás apenas do valor de 2021, quando os royalties alcançaram cerca de R$ 10,3 bilhões. Em Itatiaiuçu, que ocupou a 12ª posição entre os municípios brasileiros que mais receberam CFEM em 2025, ainda assim, os valores apresentaram queda. Conforme dados da ANM, o município recebeu R$ 57.613.677,17 em royalties no último ano, montante 14% inferior ao registrado em 2024. (Folha do Povo)

https://www.folhapovoitatiaiucu.com/cfem-itatiaiucu-recebeu-r-576-milhoes-em-2025





CB faz vistorias em Itabira

O Corpo de Bombeiros realizou vistorias preventivas em áreas consideradas de risco para deslizamentos e desmoronamentos, em decorrência das chuvas constantes registradas no município de Itabira. As ações ocorreram em diferentes pontos da cidade, incluindo os bairros Gabiroba e Penha, onde foram avaliadas as condições do solo, encostas e estruturas próximas a residências. Durante as vistorias, os militares orientaram moradores quanto aos sinais de risco e às medidas de autoproteção, além de identificarem locais que demandam monitoramento contínuo, visando à preservação de vidas e à redução de danos materiais. (Itabira Notícias)

https://itabiranoticia.com.br/bombeiros-realiza-vistorias-em-areas-de-risco-em-itabira/





Ituiutaba ganha certificação

A Prefeitura de Ituiutaba conquistou a certificação máxima no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA). O município recebeu o Selo Nacional Ouro, reconhecimento concedido a gestões que demonstram alta eficácia no planejamento e execução de políticas públicas voltadas para a alfabetização na idade certa. A premiação reflete uma auditoria técnica rigorosa. Para alcançar o nível Ouro, a Secretaria de Educação precisou comprovar a implementação de 45 ações distintas, todas validadas pelo Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (Simec). (Gazeta do Pontal)

https://gazetadopontal.com.br/prefeitura-de-ituiutaba-obtem-selo-nacional-ouro-por-excelencia-em-politicas-de-alfabetizacao/





Escola estadual terá marketing

A Escola Estadual Jalcira Santos Valadão, de Formiga,passará a oferecer, a partir deste ano, o curso técnico em Marketing. Interessados pela oportunidade, que é totalmente gratuita, devem procurar a instituição para efetuarem suas matrículas, que estão abertas até o fim deste mês. O curso técnico em marketing é totalmente voltado para a prática e para as exigências do mercado atual. Ao longo da formação, o aluno aprende sobre vendas, marketing digital, estratégias de divulgação, pesquisa de mercado, comportamento do consumidor, comunicação e empreendedorismo. (Últimas Notícias)

https://ultimasnoticias.inf.br/noticia/escola-normal-passa-a-contar-com-curso-tecnico-em-marketing/