BR-267 tem 20 kms esburacados

Um trecho de cerca de 20 quilômetros da BR 267, na região de Argirita, está esburacado. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal de Leopoldina, no ano de 2025, entre o km 15 e o 55 da BR-267, houve 36 acidentes. Desses, 12 foram graves. Duas pessoas morreram e 56 ficaram feridas. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), responsável pelo trecho criticado, através de nota, informou que “por meio do contrato vigente de conservação da BR-267/MG, realiza, de forma contínua, serviços de manutenção e reparos e tapa buracos em todo segmento da rodovia”. (Tribuna de Minas)

Filtros nos distritos de Valadares

A empresa Águas de Valadares iniciou a instalação de filtros de zeólita nos distritos. O trabalho começou por Nova Brasília e na próxima semana, será a vez de São José do Itapinoã. A função dos filtros de zeólita é eliminar partículas (que geram cor na água) por meio da retenção na camada filtrante durante a fase de tratamento. A água será filtrada antes de seguir para distribuição. (Jornal da Cidade)

Pouso Alegre subsidia transporte



A Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, anunciou a atualização dos valores da tarifa do transporte coletivo a partir de 2 de fevereiro de 2026: R$ 4,00. A medida busca equilibrar a continuidade dos investimentos no setor com os crescentes custos operacionais e a redução de passageiros, garantindo que o impacto ao usuário final seja minimizado pelo programa Tarifa Social para o qual a Prefeitura empenhou, somente em 2025, mais de R$ 18 milhões do orçamento municipal visando tornar o transporte mais acessível à população. (Diário Regional)

Arcos prevê 28 milhões do IPVA

Em Arcos, a previsão de arrecadação de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) em 2026 é de R$ 28.428.689,44 para uma frota tributável de 19.644 veículos. Já para a TRLAV (Taxa de Renovação do Licenciamento Anual de Veículo), a previsão de receita é de R$ 2.348.658,13 para uma frota tributável de 32.294 veículos. Em Minas Gerais, 50 % do valor arrecadado com o IPVA são creditados pelos bancos arrecadadores em conta do Estado e 50% são creditados em conta do município. (Correio do Centro Oeste)

Cafeicultores continuam com prejuízo

Cafeicultores do Sul de Minas continuarão sem receber cerca de R$ 52 milhões, valor correspondente a 22 mil sacas de café que desapareceram dos galpões da Cooperativa de Ibraci. O prejuízo, já constatado, deveria ter seu plano de ressarcimento discutido em uma assembleia marcada para o último sábado (24). No entanto, a assembleia foi suspensa às vésperas de sua realização. Em nota, a própria cooperativa (Cocapil) informou que a suspensão ocorreu por problemas relacionados ao local do evento, sem fornecer mais detalhes. (O Debate)

Timóteo terá evento católico

A Renovação Carismática Católica (RCC) de Timóteo realiza mais uma edição do “Alegrai-vos” no período de 14 a 17 de fevereiro, das 17h à 1h da madrugada, no Ginásio Poliesportivo Iorque José Martins, no centro Norte da cidade. Este grande encontro que geralmente ocorre no período de Carnaval, reúne fiéis em orações, com celebração de missas e momentos fortes de louvor e pregação da palavra de Deus. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Timóteo. (Portal Silmara de Freitas)

