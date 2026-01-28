Foto: Reprodução FPI





Fatura da conta de luz tem novo modelo

A Cemig confirma que implementou um novo modelo de fatura em janeiro para modernizar o sistema. A nova conta possui cores mais vibrantes (verde escuro) e substitui o antigo "Número de Instalação" pelo novo número da "Unidade Consumidora" (15 dígitos). Apesar da mudança ser oficial, a companhia alerta que criminosos se aproveitam do período de transição para aplicar golpes. Para garantir que você está pagando o boleto correto, confira sempre o beneficiário: Deve aparecer como Cemig Distribuição S.A. (CNPJ 06.981.180/0001-16). Banco Recebedor: No caso de PIX ou boletos, a instituição deve ser o Banco Santander (033). (Folha do Povo – Itaúna)

Segurança de Nanuque tem novas armas

A Polícia Civil de Minas Gerais realizou, nesta segunda-feira, uma vistoria técnica na sede da Delegacia Regional de Polícia Civil de Nanuque, no Vale do Mucuri. Durante a ação, a PCMG recebeu um total de 60 novas pistolas calibre 9 milímetros, que serão utilizadas por policiais civis de Nanuque, do Departamento de Polícia Civil de Teófilo Otoni, também no Vale do Mucuri, e de Januária, no Norte de Minas. (Jornal Em Tempo)

Queijo promove preservação da Canastra

Às margens do ribeirão Araras, afluente do Rio São Francisco, uma pequena propriedade rural em Piumhi, na Serra da Canastra, tornou-se referência ao demonstrar que produzir o tradicional queijo, que leva o nome da Serra, pode ir além da conquista de paladares mundo afora. À frente da Queijaria Faz o Bem, criada em 2021, o engenheiro agrônomo Vinícius Soares conduz uma propriedade agroecológica que combina produção artesanal, recuperação ambiental e integração de sistemas produtivos para fazer queijo de forma sustentável. (Observo)

Abrajet visita novo presidente da Belotur

Em um encontro marcado pelo diálogo e pela projeção de novos horizontes para o turismo da capital mineira, a delegação da Abrajet-MG (Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo – Seccional Minas Gerais) visitou, nesta terça-feira, 27 de janeiro, o novo presidente da Belotur, Eduardo Cruvinel. A comitiva foi recebida na sede da Belotur, pelo presidente da empresa municipal de turismo e pelo assessor institucional do gabinete, Guilherme Lourenço. Representaram a Abrajet o presidente Antônio Claret Guerra, o vice-presidente Ozório Couto e os associados Patrícia Coutinho, Cristiane Nobre e Luís Otávio Pires. (MG Turismo)

Superlotação no HC volta a pressionar rede

A retenção de macas das Unidades de Pronto Atendimento em Uberaba voltou a ser registrada e, desta vez, motivou boletim de ocorrência por funcionária da unidade do Mirante. Segundo a Sociedade Educacional Uberabense, responsável pela administração das unidades, foram 68 casos entre setembro e dezembro de 2025, além de outros 16 registros em 2026. O cenário reacendeu o debate sobre os impactos da superlotação no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (Jornal da Manhã)

VBP agropecuário de Minas atinge recorde

O Valor Bruto da Produção (VBP) agropecuária de Minas Gerais confirmou as projeções e fechou 2025 com recorde histórico de R$ 167,8 bilhões, crescimento de 13,5% em relação a 2024. O indicador estima a geração de renda dos estabelecimentos rurais a partir da venda de produtos agrícolas e pecuários. O cálculo do VBP é realizado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/USP), e é atualizado mensalmente. (Balcão News)

Descarte irregular em Nova Resende

Moradores de Nova Resende têm relatado o aumento de pontos com descarte irregular de entulho em áreas próximas a vias públicas. Em diferentes bairros do município, é possível encontrar restos de móveis, colchões, eletrodomésticos inutilizados e até móveis inteiros abandonados em locais inadequados. Representantes da Câmara da cidade têm se manifestado publicamente sobre o problema e se prontificado a fiscalizar e cobrar providências do poder público. (Terra do Café)

