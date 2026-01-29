Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil





Uberlândia perderá 38 orelhões até 28

Os últimos telefones de uso público, popularmente conhecidos como orelhões, já têm data marcada para a aposentadoria: o final de 2028. De acordo com o painel de informações da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Uberlândia ainda conta com 38 orelhões espalhados pela cidade, que serão removidos gradualmente até a data limite. Lançada em 1972 em todo o Brasil, a rede que já teve mais de 1,5 milhão de terminais, era mantida por concessionárias de telefonia fixa, como uma contrapartida obrigatória do serviço. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/39742/fim-do-orelhao-uberlandia-perdera-ultimas-38-unidades-ate-2028





Aluno de Areado é nota mil no Enem

A educação pública de Minas Gerais celebra uma conquista expressiva no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O estudante Victor Hugo Oliveira Abreu, de 17 anos, aluno da Escola Estadual João Lourenço, no município de Areado, ligada à Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Poços de Caldas, alcançou a nota máxima de 1.000 pontos na redação do Enem. (Jornal Mantiqueira)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2026/01/28/aluno-de-escola-estadual-de-areado-conquista-nota-mil-na-redacao-do-enem-2025/





Curso de Medicina tem vagas ampliadas

O Ministério da Educação autorizou a ampliação do número de vagas do curso de Medicina do Centro Universitário de Patos de Minas (Unipam). A Portaria deferiu o pedido de aumento de vagas, elevando o total anual de 60 para 78 vagas. O desempenho no Enamed insere o curso de Medicina do Unipam no grupo de cursos com conceitos 4 e 5, que reúne 163 instituições, aproximadamente 46% do total avaliado, e o destaca entre os melhores do país. (Folha Patense)

https://www.folhapatense.com.br/curso-de-medicina-do-unipam-tem-numero-de-vagas-ampliado-pelo-mec





Caeté foi primeira capital de Minas

Caeté começa, enfim, a correr atrás do prejuízo histórico e a reivindicar o lugar que lhe cabe na formação de Minas Gerais. No contexto da Guerra dos Emboabas, a cidade exerceu a condição de primeira capital de Minas. Foi em seu território, mais precisamente no Morro Vermelho — hoje distrito de Caeté —, que se deu a formação do chamado governo primaz de Minas. Esse apagamento começa agora a ser enfrentado de forma direta e simbólica com o lançamento de uma obra que, pela primeira vez, parte do olhar de um autor caeteense para fazer justiça a esse passado negligenciado. (Jornal Opinião)

https://www.opiniaocaete.com.br/caete-rompe-o-silencio-da-historia-e-relembra-seu-lugar-como-primeira-capital-de-minas/





PAC destina 59 milhões para Sabará

O Governo Federal destinou R$ 59,9 milhões para a cidade de Sabará por meio do Novo PAC Seleções, recurso que será aplicado em obras de contenção de encostas em áreas de risco. O investimento é considerado fundamental para salvar vidas, reduzir a vulnerabilidade da população e proteger a cidade contra desastres naturais. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/51654/novo-pac-selecoes-destina-mais-de-r-59-milhoes-a-sabara-para-obras-de-contencao-de-encostas





Procon pesquisa material em JF

O Observatório das Relações de Consumo do Procon/JF divulgou, nesta quarta-feira (28/01), o levantamento anual de preços de materiais escolares. A análise, que contemplou 55 itens em 24 estabelecimentos de Juiz de Fora, identificou disparidades significativas nos valores praticados, com a maioria dos produtos apresentando variações superiores a 50% entre a loja mais barata e a mais cara. (RCWTV – Juiz de Fora)

https://www.rcwtv.com.br/noticia/pesquisa-do-procon-de-juiz-de-fora-revela-variacao-de-ate-93-em-materiais-escolares





Caratinga é bi do ouro na alfabetização

Pelo segundo ano consecutivo, o município de Caratinga foi reconhecido com o Selo Ouro no Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, iniciativa que integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. O selo é concedido pelo Ministério da Educação e tem como objetivo reconhecer o trabalho desenvolvido pelas Secretarias Municipais de Educação em prol da alfabetização das crianças, com foco na alfabetização na idade certa. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/cidade/caratinga-e-ouro-na-alfabetizacao-pelo-segundo-ano-consecutivo-2/