Recorde na produção mineira de azeite

O início da colheita de azeitonas em Minas Gerais vem animando os produtores, principalmente os da região da Serra da Mantiqueira, que estão com perspectivas de produção recorde de azeite em 2026, graças às boas condições climáticas a que as oliveiras estiveram sujeitas ao longo do ano anterior. Normalmente, a colheita do fruto no Estado ocorre a partir de fevereiro, mas, devido ao bom clima, a prática foi antecipada para a segunda quinzena de janeiro e deve seguir até março, dentro do prazo normal. (Diário do Comércio)

Novo trem do metrô já está em Minas

O primeiro dos novos trens do Metrô da Região Metropolitana de Belo Horizonte já está em solo mineiro. A composição, fabricada na China, chegou ao porto seco de Juiz de Fora, onde passa pelos procedimentos de desembaraço aduaneiro antes de seguir para a capital. A renovação da frota faz parte do contrato de concessão do metrô, acompanhado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, e representa um avanço na melhoria do transporte público sobre trilhos na RMBH. (Balcão News)

Hamburger mineiro é premiado

Belo Horizonte segue se firmando como um dos principais polos gastronômicos do Brasil, na edição 2025 do Burger Fest, o maior festival de hambúrguer do país. A capital mineira conquistou o segundo lugar na categoria Melhor Hambúrguer, com a Nimbos Bar, reforçando o protagonismo da culinária local no cenário nacional. Após vencer a categoria em 2024, o representante de Belo Horizonte ficou atrás apenas do BBC Burguer, de São Paulo, mantendo a cidade no pódio pelo segundo ano consecutivo. (Cidade Conecta)

Varginha aumenta vale alimentação

A Prefeitura de Varginha anunciou nesta quinta-feira (29) a concessão da Revisão Geral Anual (RGA) aos servidores municipais com índice de 7%, superior ao percentual de 5% estabelecido pelo Governo Federal. O reajuste garante um ganho real acima da inflação acumulada, demonstrando um compromisso ativo com a reposição do poder de compra da categoria. Além do reajuste salarial, a administração municipal ampliou o benefício do tíquete-alimentação. O valor do auxílio será reajustado em 8,52%, índice que corresponde ao dobro da inflação oficial. (O Debate)

Livro tem receitas de vida

A Fundação Cristiano Varella, por meio do setor de Psicologia do Hospital do Câncer de Muriaé, lançou o projeto "Receitas de Vida - Compartilhando Sabores e Memórias", uma iniciativa voltada a pacientes oncológicos em cuidados paliativos e seus familiares. O projeto resultou na produção de um livro colaborativo, apresentado em um encontro que reuniu os participantes da iniciativa. O material reúne receitas culinárias e também "receitas de vida", como conselhos, aprendizados e mensagens deixadas como legado. (Gazeta de Muriaé)

Santa Casa ganha certificação

A Santa Casa de Misericórdia de Passos alcançou um novo patamar de reconhecimento institucional ao obter a Certificação de Hospital de Ensino - Nível 1. Esta certificação, concedida pelo Ministério da Saúde através da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde e da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, valida a integração ensino-serviço e o ambiente de aprendizagem da instituição dentro do Sistema Único de Saúde (SUS). (Observo)

Prefeito de Orizânia é afastado

O prefeito de Orizânia, Jonia Leite, foi afastado do cargo por improbidade administrativa devido à estruturação de um esquema de fraude licitatória e desvio de recursos públicos por meio de contratos em que a prefeitura alugava máquinas pesadas do próprio prefeito. A decisão é em caráter liminar, tem validade de 90 dias e envolve também o bloqueio de R$ 5,8 milhões do réu, valor que poderá ser usado para pagamento de multas após a conclusão do processo, caso o pedido do Ministério Público de Minas Gerais seja deferido. (Diário de Manhuaçu)

