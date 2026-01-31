Foto: Reprodução JI





Cresce aviação executiva em Araxá

Os investimentos realizados pela Prefeitura de Araxá no Aeroporto Municipal Romeu Zema ampliaram a capacidade operacional do terminal e impulsionaram a aviação executiva, que registrou crescimento de 17,5% na movimentação em 2025 em relação ao ano anterior. As melhorias estruturais, aliadas à retomada das operações noturnas, fortaleceram o papel estratégico do aeroporto para a logística, os negócios e os serviços essenciais atendidos pelo terminal. No ano passado, o aeroporto registrou a movimentação total de 14.454 passageiros, considerando embarques, desembarques e trânsito. (Jornal Interação)

https://www.jornalinteracao.com.br/investimentos-no-aeroporto-romeu-zema-ampliam-operacoes-e-crescimento-na-aviacao-executiva





Divergências marcam o PT em Minas

Vivendo do passado, o Partido dos Trabalhadores em Minas parece esquecer a sua baixa performance nas últimas eleições, e continua implementando gestos de fortaleza, quando o tema se refere ao pleito deste ano. Querem impor condições para apoiar um nome que não seja do partido. Em síntese, mais uma vez, a sigla está completamente dividida, no tangente à sucessão ao Palácio Tiradentes, assim como esteve fora de foco nos últimos pleitos. (Edição do Brasil)

https://edicaodobrasil.com.br/divergencias-marcam-o-dia-a-dia-do-partido-dos-trabalhadores-em-minas/





UPA e Hospital sem alimentação

A alimentação de pacientes e profissionais de saúde da UPA e do Hospital Municipal de Ipatinga pode ser suspensa a partir deste sábado (31). A informação foi repassada ao SintSerpi (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ipatinga) pela empresa Palato, responsável pelo fornecimento das refeições, que alega atraso superior a quatro meses nos pagamentos por parte da Prefeitura. Segundo o sindicato, a empresa comunicou oficialmente que, caso os valores em atraso não sejam quitados até esta sexta-feira (30), o serviço será interrompido. (Jornal Classivale)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/5240/upa-e-hospital-municipal-de-ipatinga-podem-ficar-sem-alimentacao-a-partir-deste-sabado-31





Proteção do turista no Carnaval de BH

O folião tem mais um bom motivo para curtir o Carnaval em Belo Horizonte. Neste ano, estará em funcionamento, pela primeira vez, a Delegacia de Eventos e Proteção ao Turista da capital (Deptur). Esta é uma das novidades apresentadas para o Carnaval da Liberdade 2026. A Deptur foi implantada em agosto do ano passado, por meio de uma parceria entre a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) e o Governo do Estado. (Cidade Conecta)

https://www.cidadeconecta.com/noticias/protecao-do-turista-e-novidade-do-carnaval-de-bh/





Tecnologia contra a dengue em Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na última terça-feira (27/01) a etapa teórica de uma capacitação voltada à implantação de uma nova metodologia de controle vetorial no município: o Aerosol System, que consiste na pulverização intradomiciliar com permetrina, estratégia inovadora para reforçar o combate ao mosquito transmissor das arboviroses. A ação ocorre em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e a Superintendência Regional de Saúde (Jornal Sete Dias)

https://www.setedias.com.br/nova-tecnologia-reforca-combate-a-dengue-em-sete-lagoas/





DENIT interdita ponte na BR 265

Em Carmo do Rio Claro a chamada Ponte Torta, localizada na BR-265, no km 515, passou a ter a circulação de veículos de carga totalmente proibida. A estrutura liga o município à cidade de Ilicínea e teve a restrição adotada após análises preliminares que apontaram risco estrutural elevado. As avaliações foram realizadas por equipes técnicas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT/MG), que constataram grave estado de criticidade na ponte sobre o Rio Sapucaí. Com isso, foi identificado risco iminente de colapso ou de agravamento dos danos existentes na estrutura. (Portal Onda Sul)

https://www.portalondasul.com.br/ponte-torta-em-carmo-do-rio-claro-e-interditada-para-veiculos-de-carga/