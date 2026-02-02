Foto: Reprodução/JM





Usina fotovoltaica avança em Uberaba

Uberaba avança para as etapas finais da implantação da usina de geração de energia fotovoltaica viabilizada por meio de Parceria Público-Privada (PPP) e que vai abastecer as repartições públicas municipais. As obras físicas do projeto já foram concluídas e o cronograma agora concentra-se na energização das unidades e na conexão definitiva ao sistema elétrico, passos que antecedem o início da produção de energia. A Cemig já finalizou a implantação da rede de distribuição necessária para a interligação das usinas.

https://www.jmonline.com.br/politica/usina-fotovoltaica-da-prefeitura-de-uberaba-entra-na-etapa-final-de-implantac-o-1.589679





Norte tem representante no comitê gestor

O ex-presidente da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene e atual vice-prefeito de Januária, José Reis Noguera de Barros, foi eleito como o único representante da área mineira da Sudene no Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (CG-IBS), ocupando a posição de 1º suplente. A eleição ocorreu durante a Assembleia Geral da Confederação Nacional de Municípios (CNM), realizada em Brasília, que definiu os representantes municipais na gestão do novo tributo instituído pela Reforma Tributária. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/ex-presidente-da-amams-e-eleito-para-comite-gestor-do-ibs-e-reforca-representacao-do-norte-de-minas-na-reforma-tributaria/





Cirurgia com neuronavegação em Barbacena

O Complexo Hospitalar de Barbacena (CHB), da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), realizou a primeira cirurgia com uso de neuronavegação, uma tecnologia utilizada para localizar lesões com precisão durante procedimentos no cérebro, no último dia 24. A neuronavegação utiliza exames de tomografia e ressonância magnética do paciente para mapear e orientar o médico em tempo real, indicando a posição exata da lesão durante a cirurgia, inclusive em regiões profundas ou próximas a áreas nobres. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/regiao/01-02-2026/cirurgia-neuronavegacao-primeira-vez-barbacena.html





Caratinga em alerta por caramujo

O caramujo africano é um animal que vem preocupando autoridades de saúde em todo o Brasil. Nos últimos, moradores de algumas localidades de Caratinga na área urbana e rural têm se queixado da ocorrência de infestação desses caramujos e apresentado dúvidas sobre o combate. De acordo com o diretor do Departamento de Epidemiologia e Estatística, Brenner Pereira Almeida de Carvalho, o caramujo africano pode transmitir uma doença chamada angiostrongilíase, que atinge o ser humano de forma acidental. “As pessoas não são o alvo natural do parasita, mas podem se contaminar ao ter contato com o caramujo ou com a secreção que ele deixa pelo caminho”, alerta Brenner. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/cidade/vigilancia-orienta-sobre-infestacao-de-caramujos-africanos/





Santos Dumont faz protestos por animais

Protestos acontecem em diversos locais do Brasil no domingo, 1, pedindo justiça, rigor nas investigações e punição aos responsáveis por casos de violência contra animais. As mortes dos cães comunitários Orelha e Abacate foram as principais motivações para as manifestações. Em Santos Dumont, um grupo se reuniu na Rua Maquinista João Mendes e percorreu a popular rua da feira até o calçadão da Antônio Ladeira com cartazes, bolas, camisas e gritos pedindo justiça e reforçando a necessidade de responsabilização dos envolvidos. (Portal 14B)

https://portal14b.com.br/Publicacao.aspx?id=646692





BH ganha opção gastronômica

Belo Horizonte conta com uma nova opção gastronômica, o Maendú – Sabores do Brasil. O restaurante, do Ibis BH Savassi, foi inaugurado oficialmente na noite de quarta-feira, 28, em evento fechado com a presença da imprensa e convidados. A proposta do restaurante foi apresentada aos convidados, de forma sensorial, destacando sabores, aromas e a identidade da culinária brasileira. Com base no conceito do Maendú – Sabores do Brasil, o espaço foi ambientado com flores naturais, pimentas e ramos de alecrim, elementos que dialogam com a culinária brasileira e despertam os sentidos. (Jornal MG Turismo)

https://mgturismo.com.br/maendu-sabores-do-brasil-e-inaugurado-em-bh-com-proposta-gastronomica-brasileira/





Projeto fortalece o acesso à cultura

O Projeto Museu de Portas Abertas, do Museu de Patos de Minas (MuP) reafirmou, ao longo de 2025, o papel do MuP como um espaço vivo, dinâmico e acessível à comunidade. De maio a dezembro, foi promovida uma programação contínua que aproximou o público da história, da cultura e de múltiplas formas de expressão artística. Ao todo, foram realizados 85 eventos, incluindo exposições, oficinas, rodas de conversa e ações educativas, fortalecendo o museu como um importante ponto de encontro e troca de saberes. (Folha Patense)

https://www.folhapatense.com.br/projeto-museu-de-portas-abertas-fortalece-o-acesso-a-cultura-em-patos-de-minas