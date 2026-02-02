FECOMÉRCIO | Divulgação

Atividade turística do estado mantém trajetória de recuperação e apresenta desempenho mensal acima do registrado no país

O turismo em Minas Gerais registrou crescimento pelo terceiro mês consecutivo e apresentou desempenho acima da média nacional. Em novembro, o volume de atividade turística no estado avançou 0,3% na comparação com outubro, que já havia apresentado alta de 0,5% em relação a setembro, confirmando uma trajetória de recuperação desde o início do segundo semestre.

No cenário nacional, o crescimento do turismo foi de 0,2% em novembro, o que coloca Minas Gerais com resultado mensal superior ao do país. O desempenho reforça a relevância do setor turístico para a economia mineira, especialmente no fortalecimento do segmento de serviços.

Na comparação anual, entre novembro de 2025 e novembro de 2024, o turismo em Minas apresentou retração de 5,4%, indicando desaceleração em relação ao desempenho observado no ano anterior, quando houve crescimento de 4,6% na comparação com novembro de 2023. No mesmo recorte, o turismo brasileiro registrou crescimento de 2,1%.

Segundo análise econômica da Fecomércio MG, o desempenho mensal positivo em Minas Gerais reflete um cenário relativamente mais robusto do que o observado no país. Entre os fatores que contribuíram para o resultado está a influência de datas relevantes do calendário varejista, como a Black Friday, tradicionalmente realizada em novembro, que impulsiona não apenas o comércio, mas também o setor de serviços e o turismo, favorecido pelo maior dinamismo econômico do período.

No acumulado do ano, de janeiro a novembro de 2025, Minas Gerais registra queda de 3,9% no volume de atividade turística. No mesmo período, o crescimento nacional foi de 5,0%, evidenciando um ritmo mais moderado de recuperação no estado.

Já no acumulado de 12 meses, entre dezembro de 2024 e novembro de 2025, o volume de atividade turística em Minas Gerais apresenta retração de 3,0%. No Brasil, a média de crescimento no mesmo intervalo foi de 5,5%.

Apesar dos desafios observados nos recortes anuais, os resultados mensais consecutivos indicam sinais de retomada do turismo mineiro, setor estratégico para a geração de empregos, movimentação econômica e fortalecimento das cadeias regionais ligadas ao comércio, aos serviços e ao lazer.

Sobre a Fecomércio MG

A Fecomércio MG é a principal entidade representativa do setor de comércio, serviços e turismo em Minas Gerais, abrangendo mais de 750 mil empresas e 54 sindicatos. A instituição atua como porta-voz do empresariado mineiro, promovendo o diálogo com o poder público e a sociedade para fortalecer a economia estadual.

Além da representação institucional, a Federação administra o Sesc e o Senac em Minas Gerais, promovendo ações integradas nas áreas de educação, qualificação profissional, cultura, lazer e assistência social. Com 87 anos de atuação, a entidade desempenha papel estratégico no desenvolvimento econômico e social do estado.

Fonte: Wagner Fernando Liberato – Comunicação Fecomércio MG