FAEMG SENAR | Divulgação

O Senar Minas expandiu seu portfólio de qualificações com o lançamento de dois novos cursos: Manejo Integrado de Pragas e Doenças (MIP&D) e Manutenção de Sistemas de Refrigeração em Máquinas Automotrizes Agrícolas e Pesadas Cabinadas. As novidades reforçam o compromisso da entidade com a profissionalização no meio rural, atendendo às demandas técnicas da cafeicultura e da mecanização agrícola.

Voltado para a cultura do café, o treinamento de MIP&D capacita os participantes nos princípios do manejo integrado. O conteúdo abrange monitoramento, amostragem, impactos econômicos e ambientais, além de boas práticas e técnicas de controle. O objetivo é incentivar decisões mais eficientes e sustentáveis, contribuindo para a produtividade e o equilíbrio ambiental nas lavouras.

Já a capacitação em Manutenção de Sistemas de Refrigeração aborda desde os conceitos físicos da área até a manutenção preventiva e corretiva, identificação de componentes, segurança do trabalho e circuitos elétricos. O curso instrui ainda sobre o preenchimento correto de fichas de manutenção, promovendo eficiência operacional, conforto e segurança na operação das máquinas.

Ambos os treinamentos são presenciais, possuem carga horária de 24 horas e exigem idade mínima de 18 anos. Produtores e trabalhadores rurais interessados devem entrar em contato com a entidade cooperada do Sistema Faemg Senar mais próxima e procurar o Agente de Desenvolvimento Rural (ADR) para consultar a programação regional.