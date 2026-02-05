

Ipatinga renova frota de transporte

Os novos ônibus que irão renovar a frota do transporte público de Ipatinga devem começar a chegar de forma gradativa até o fim do primeiro trimestre de 2026. Os veículos fazem parte do IpaMove, programa de mobilidade urbana da Prefeitura de Ipatinga, que será lançado oficialmente nesta sexta-feira (6), a partir das 9h30. Na ocasião, será entregue o primeiro dos 88 ônibus que irão compor a frota municipal. Os veículos foram viabilizados por meio de recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Diário do Aço).

Sete-lagoanos ganham destaque internacional

Os filmes Segredos do Porão (2008), O Homem Mau (2021) e Seeds of Tomorrow (2025), dirigidos por Capucci Junior e produzidos pela Capucci Produções, de Sete Lagoos, foram selecionados para exibição no Vision Film Festival (Itália) e no Lift-Off Sessions 2026, vitrine global promovida pela Lift-Off Global Network, sediada no Reino Unido. Com mais de 20 anos de atuação no audiovisual, a Capucci Produções construiu trajetória consistente no cinema autoral e na inovação tecnológica (Diário de Sete Lagoas)

Jequitibá ‘gigante’ tem 2 mil anos

Um Jequitibá-rosa de mais de 30 metros de altura tem chamado a atenção em Cássia. A árvore, que tem como característica um tronco bem grande, é conhecida como “gigante da floresta”. Segundo o pesquisador proprietário da área, a árvore de Cássia pode ser o terceiro jequitibá mais antigo do Brasil, com pelo menos 2 mil anos de existência. Silvio Pelico, dono da propriedade, é engenheiro florestal e professor universitário. Ele usa os 90 hectares de mata nativa para pesquisas. Ao longo de 20 anos foram catalogadas 140 espécies de grande porte. (Folha Regional – Muzambinho)

Prefeito na audiência do caso Mariana em Londres

O prefeito de Mariana, Juliano Duarte, está em Londres, na Inglaterra, para acompanhar e participar das audiências da segunda fase do julgamento que envolve uma ação contra a mineradora BHP, condenada parcialmente pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, na Região Central de Minas Gerais, no ano de 2015. Além do prefeito, duas vítimas afetadas pela maior tragédia socioambiental do Brasil, Mauro Silva, morador e membro da Comissão de Atingidos de Bento Rodrigues, e Thatiele Monic Estevão, representante das comunidades quilombolas de Minas Gerais. (O Liberal)

Vereador indiciado em Uberaba

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) finalizou o inquérito policial que investigou crimes contra a administração pública e o sistema econômico em Uberaba. O esquema criminoso gerou um prejuízo estimado em R$ 1,16 milhão, resultando no indiciamento de 18 pessoas. Entre os envolvidos estão A Polícia Civil de Minas Gerais indiciou 18 pessoas por envolvimento em um esquema criminoso contra a administração pública, que teria causado prejuízo estimado de R$ 1,16 milhão aos cofres do município de Uberaba. Entre os indiciados está o vereador Almir Pereira da Silva, além de empresários e servidores público (Jornal de Uberaba)

Mostra de Tiradentes reafirma seu papel

A 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes terminou neste final de semana e reafirmou seu papel como um dos principais espaços de reflexão, experimentação e consagração do cinema brasileiro contemporâneo. O grande destaque da edição foi o documentário “Anistia 79”, dirigido pela cineasta carioca Anita Leandro, vencedor do Prêmio Carlos Reichenbach, principal reconhecimento da Mostra Olhos Livres, concedido pelo júri oficial. O filme também conquistou o Prêmio de Melhor Longa pelo Júri Popular. Na avaliação dos jurados, a obra se destaca pela forma inventiva com que ressignifica imagens de um registro amador, ao expandir as possibilidades narrativas de cada fotograma. (Cidade Conecta)

