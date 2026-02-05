FAEMG SENAR | Divulgação

Plataforma on-line gratuita supera metas e amplia qualificação profissional no campo

A plataforma Senar Play, ambiente on-line de qualificação e capacitação profissional rural, registrou recorde de acessos e matrículas em Minas Gerais após ser incorporada ao portfólio de produtos do projeto Senar Faemg+, do Sistema Faemg Senar. Entre janeiro e dezembro de 2025, foram contabilizadas 121.590 matrículas, superando a meta de 120 mil estabelecida pela Superintendência Técnica do Senar para o período.

No mesmo intervalo, a plataforma somou 331.993 acessos em Minas Gerais, consolidando o estado como o segundo maior em participação e engajamento no país, atrás apenas de São Paulo.

Com mais de 220 cursos on-line gratuitos, o Senar Play tem atraído produtores rurais, trabalhadores do campo e demais interessados em ampliar conhecimentos e se qualificar profissionalmente. Entre os cursos mais procurados estão Excel Básico; Drones: conceitos, legislação e operação; Informática e Internet Básico; Excel Intermediário e Auxiliar em Saúde Animal.

A plataforma é aberta a toda a comunidade, com foco especial no público rural, e tem como objetivo ampliar o acesso à educação profissional e à formação continuada, oferecendo flexibilidade de horários, autonomia nos estudos e atualização permanente dos conteúdos.

| De acordo com o superintendente do Senar Minas, Celso Furtado Júnior, os números refletem o compromisso da instituição em levar conhecimento ao homem e à mulher do campo. A iniciativa reforça o investimento na formação de capital humano para o mercado de trabalho rural, na qualificação profissional e na modernização dos processos de ensino, avançando para um Senar cada vez mais tecnológico, digital e virtual.

Os cursos atendem diferentes cadeias produtivas do agro e utilizam recursos interativos como vídeos, podcasts, mapas mentais, infográficos e apostilas em PDF. Os conteúdos audiovisuais contam com legendas e intérprete de Libras, ampliando a acessibilidade.

Como funciona o Senar Faemg+

Os sindicatos rurais que aderem ao projeto Senar Faemg+ participam de capacitações promovidas pelo Sistema Faemg Senar, voltadas à apresentação de novos serviços e ao aperfeiçoamento daqueles já ofertados pelas entidades. Os treinamentos abordam temas como aposentadoria rural, emissão de nota fiscal, Guia de Trânsito Animal (GTA), Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) e Portal Vagas do Agro.

| Segundo a coordenadora pedagógica Cristiane Trigueiro, mais do que números, os resultados evidenciam a sede de conhecimento existente no campo e o potencial do público rural diante de tecnologias digitais. Cada acesso ao Senar Play representa uma oportunidade de transformação, autonomia e crescimento, fortalecendo pessoas, modernizando o agro e contribuindo para um futuro mais justo, produtivo e sustentável em Minas Gerais.

A expansão do Senar Play consolida a educação digital como ferramenta estratégica para o desenvolvimento rural e reforça o papel de Minas Gerais como referência nacional em capacitação profissional no agro.